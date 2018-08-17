Все рубрики раздела
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка
Шел второй час борьбы. Глаза закрыты, дыхание ровное, а часы на телефоне злорадно напоминают, что если ты заснешь прямо сейчас — поспишь три часа до того, как сработает будильник. Если тебе знакома эта атмосфера безысходности, рассказываем, как заснуть и выспаться! Не благодари.
Метод «4−7-8»
Дыхательная техника, предложенная доктором Эндрю Вейлом, по обещанию автора, поможет тебе заснуть меньше чем за минуту. Она заключается в том, что ты достигаешь расслабления, повышая количество вдыхаемого кислорода, замедляя сердечный ритм и высвобождая больше углекислого газа.
Помести кончик языка над передними верхними зубами — держи его там на протяжении всего упражнения.
Полностью выдохни через рот, издав при этом характерный свистящий звук.
Закрой рот и медленно вдохни через нос, мысленно досчитав до четырех.
Задержи дыхание на семь счетов.
Выдохни через рот, считая до восьми.
Повтори цикл еще три раза — всего должно быть четыре цикла.
Встань и займись чем-нибудь в течение 10 минут
Не лежи в кровати, если не можешь уснуть. Не засыпаешь в течение 15 минут — вставай и займи себя чем-нибудь вроде пасьянса или раскрашивания «дудлов». При этом не вздумай листать социальные сети или садиться за ноутбук, чтобы поработать, «раз уж встала» — светящиеся экраны телевизоров и смартфонов подавляют выработку мелатонина, гормона, который понадобится тебе для качественного отдыха.
Кровать не должна ассоциироваться у человека с какой-либо деятельностью, кроме сна и сeкса. Она не должна становиться прибежищем тревог и беспокойства.
Проветри комнату
Когда мы оказываемся в темном прохладном помещении, нашему мозгу идет сигнал вырабатывать мелатонин. Температура тела меняется по мере того, как мы засыпаем — наши тела слегка охлаждаются. Комфортной температурой для сна считается температура около 20 градусов по Цельсию, хотя обычно в наших домах гораздо жарче.
Найди специальные точки
Директор Эдинбургского центра сна доктор Крис Иджиковски (Chris Idzikowski) считает, что на теле есть особые точки и если мягко надавить на них, заснуть будет легко. «Поместите подушечку большого пальца между бровей, у самого верха переносицы, где есть небольшое углубление, и надавите в течение 20 секунд. Резко отпустите и повторите еще два раза», — рекомендует он. А вот еще один способ: «Сядьте на край кровати, положите правую ступню на колено левой, найдите углубление между большим пальцем и следующим за ним и тоже надавите. Наконец, найдите точку под ногтем второго пальца правой ступни и надавите двумя пальцами: большим и указательным с двух сторон».
Опустоши свой мочевой пузырь
С возрастом мы производим все меньше антидиуретического гормона, и это приводит к ночным позывам. «Избегай пить много жидкости за два часа до сна и ходи „по-маленькому“ дважды: первый раз и через 10−15 минут — второй», — советует профессор Мерлин Томас, автор книги «Понимание диабета второго типа». Может быть, ты не можешь уснуть просто потому, что хочешь в туалет?
Выпей молока и съешь банан
«Хорошему сну способствует теплое обезжиренное молоко и бананы. И то, и другое стимулирует выработку натуральных химических веществ, способствующих расслаблению и засыпанию за счет содержащегося в них кальция. Кроме того, в составе этих продуктов есть триптофан, который преобразуется в организме в серотонин, вызывающий ощущение сонливости», — пишет Сохэр Рокед в своей книге «Человек уставший. Как победить хроническую усталость и вернуть себе силы, энергию и радость жизни». Еще можно закусить орехами — бразильскими или грецкими, они тоже навевают сон благодаря обилию белка, калия и селена и помогают организму вырабатывать природный гормон сна.
Прими горячую ванну или душ
Мы снова возвращаемся к системе охлаждения и разогрева. Горячая вода искусственно повысит температуру тела, но когда вы выйдете из душной комнаты, оно охладится, а наше тело начнет вырабатывать мелатонин. А если вы будете делать это каждый вечер, это превратится в особый ритуал, который будет подавать сигнал мозгу, что скоро пора будет засыпать.
Надеть носки
Шведские ученые опубликовали в журнале Nature исследование, которое показало, что теплые ступни и руки являются лучшими стимулами для быстрого засыпания. Участники эксперимента, которые клали рядом со своими ногами бутылку с горячей водой, благодаря которой расширялись сосуды на поверхности кожи, засыпали лучше и быстрее. А все благодаря тому же охлаждению — «пригоняя» кровь к конечностям, мы заставляем остальное тело охладиться.
Умойся очень холодной водой
Твоя нервная система остро нуждается в успокоении, и ты можешь ей помочь, заставив сработать так называемый нырятельный рефлекс млекопитающих. Окуни лицо в холодную воду, и благодаря вышеназванному рефлексу твой пульс замедлится, снизится давление, это заставит тебя почти немедленно погрузиться в сон.
Наполни свою спальню ароматом лаванды
Лаванда не только чудесно пахнет, но и может помочь тебе расслабить нервы и понизить кровяное давление. Исследование 2005 года Уэслианского университета показало, что люди, которые в течение двух минут перед сном трижды вдыхали запах лаванды с 10-минутным интервалом, увеличили количество глубокого сна (очень полезно!) и лучше чувствовали себя по утрам. Но будь осторожнее! Слишком много лаванды, напротив, может вызвать воодушевление и ажитацию.
Спи сладко, чтобы твой день был наполнен бодростью!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cosmo.ru
Теги: Донбасс, сон, советы
- Картинка в одном из российских магазинов насмешила очевидцев (ФОТО)
- Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска
- О чем предупреждают повторяющиеся сны
- Война на Донбассе: Россия не собирается останавливаться
- Киев перехватил отчет Генштаба России о войне в Украине
- "Путин от него не отстанет", - стало известно, для чего Кремль показывает, а потом снова "прячет" беглого Януковича
- Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили22:41
- "Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги20:46
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага18:44
- Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»17:45
- После ранения умер российский наемник с позывным «Донской»16:19
- Противник считает потери: стали известны подробности пятичасового боя на Бахмутке15:58
- Боевики атаковали позиции ВСУ на Луганщине: у сил ООС большие потери15:42
- В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ15:21
- "Пуля снайпера оборвала жизнь бойца ВСУ родом из Крыма", - Сеть оплакивает гибель Георгия Ольховского на Донбассе15:00
- Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили22:41
- Отмена субсидий из-за счетчиков: Рева рассказал, кому нужно бояться22:16
- Кучма назвал главные ошибки Украины за годы независимости21:45
- В сентябре погода преподнесет сюрприз21:16
- "Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги20:46
- Cтало известно о тайных переговорах и союзном договоре: Будет две, а то и три Украины. ВИДЕО20:13
- Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост19:46
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага18:44
- Такого еще не было: выборы президента в Украине собираются перенести18:16
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»