Как выбрать спелый и вкусный арбуз

17.08.2018 08:45

В последний месяц лета почти каждый продуктовый магазин или рынок просто переполнен огромным количеством арбузов. Каждый хотел бы выбрать самый лучший арбуз и сполна насладиться его неповторимым вкусом. Поэтому важно уметь выбирать арбуз, а Factinteres поделились главными секретами при выборе ягоды.

Сезон

В первую очередь стоит понимать, что арбуз - это сезонная ягода. Наилучшим периодом для покупки арбуза является август. Если же вы увидели в продаже арбуз раньше августа, то стоит усомниться в его спелости или натуральности.

Но теперь уже можете не сдерживать себя! Сезон в разгаре!

Выбор места покупки

Наилучшим местом покупки арбуза является обычный овощной рынок. Существует еще 2 популярных места покупки: супермаркеты и вдоль трассы. Объясним, почему не стоит покупать арбуз в этих местах.

Кожура арбуза является прекрасной впитывающей поверхностью. Соответственно, покупая арбуз на обочине трассы, вы рискуете отравиться выхлопными газами, которые прекрасно впитались через кожуру ягоды.

Что касается супермаркетов, то стоит прояснить один момент: большинство магазинов закупают арбузы неспелыми, из расчета, что ягода доспеет в процессе транспортировки и нахождения на стеллажах. Таким образом, вы рискуете приобрести зеленый арбуз и разочароваться.

Внешний вид и размер

Лучше всего покупать арбузы средних размеров (5-8 килограмм). Приобретая крупный или мелкий арбуз, вы рискуете купить недозревшую или перезревшую ягоду. Что касается окраса, то кожура арбуза должна быть слегка глянцевой. Однако недобросовестные продавцы могут схитрить и натереть арбуз до блеска или нанести немного воска. Поэтому обращайте внимание не только на блеск, но и на желтое пятно. Оно должно быть около 10 сантиметров в диаметре. Любые другие трещины и пятна свидетельствуют о некачественном арбузе.

Постучите по арбузу

Безусловно, научиться такому способу выбора арбуза с первого раза у вас может и не получится, но это действительно рабочий способ. Постукивая по арбузу, вы должны слышать звонкий звук. Если же звук глухой, то этот арбуз недозревший.

"Хвостик" арбуза

Плодоножка ("хвостик") арбуза должна быть желтоватой и достаточно сухой. Если же "хвостика" и вовсе нет, то скорей всего арбуз был умышленно срезан или оторван, что свидетельствует о его недозрелости. Вполне вероятно, что этот арбуз мог доспеть в процессе транспортировки, но лучше всего отказаться от покупки такой ягоды.

Вскрываем ягоду

Начиная разрезать арбуз, кожура должна немного раскалываться, помогая резке. Также обратите внимание на цвет косточек - они должны быть темно-коричневыми или даже черными. Если все совпало - перед вами спелый арбуз. Если же семечки светлые, то скорей всего арбуз полон нитратами или недозревший.

Источник: https://from-ua.com