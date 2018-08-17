Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья

17.08.2018 16:27

В каждом доме есть комнатные растения. Они украшают наше жилище и приносят пользу, очищая воздух, дарят хорошее настроение. Мало кто задумывался над тем, что цветы могут приносить не только пользу, но и вред. Есть определенные виды растений, способные принести счастье в дом, достаток и удачу.

Некоторые зеленые друзья могут навредить в определенных условиях. Как разобраться и окружить свой дом растениями, которые будут нести только положительную энергетику? Есть множество примет и суеверий, связанных с растительным царством. Об этом мы и расскажем в статье.

Примет и суеверий существует множество, среди них есть, связанные с растениями. Чаще всего они имеют отношение к комнатным цветам. Люди издавна знали, что каждое растение обладает своей магией и силой. Недаром колдуны всегда использовали растения для приготовления магического зелья. Наши современники пришли к выводу, что растения чувствуют людей, запоминают их и могут чувствовать боль, поэтому нуждаются в бережном отношении.

Выбирать растения для своего дома нужно правильно. Например, вьющиеся цветы лучше использовать только по назначению. Нежелательно покупать для дома лианы с острыми и узкими листами. Вьющиеся растения отражают атакующее отражение от острых углов помещения и выступа стен.

Чтобы активировать энергию дома желательно приобрести цветы с листьями мясистыми и округлой формы. Хорошо подпитывают положительной энергией цветы с листьями и стеблями, устремленными вверх, а не вниз. Сейчас стали модны кактусы, почти в каждом доме они есть, но это растение должно настораживать.

Кактусы несут отрицательную энергию вместо положительной. Их энергия словно пронизывает жилое помещение. Они способны нейтрализовать вредные излучения многих бытовых приборов: компьютер; микроволновая печь; телевизор, ноутбук. Растение, находясь поблизости с техникой, будет снимать их негативное воздействие магнитных колебаний. С этой целью также хорошо поставить папоротник вместо кактуса.

К числу цветов с негативной энергетикой относится азалия, а также восковой плющ. Кроме этого восковой плющ отпугивает женихов, если есть невеста в доме. Нехорошее излучение исходит от пальм с острыми и тонкими листьями.

Источник: https://from-ua.com