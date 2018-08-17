Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт

17.08.2018 15:00

"Диетические" газированные напитки крайне опасны для здоровья.



Так называемые "диетические" газированные напитки с заменителями сахара, в частности, кола, могут спровоцировать инсульт.



Об этом заявили эксперты Ассоциации кардиологов с США, сообщает Хроника.инфо 24 канал.



Так называемые "диетические" газированные напитки пользуются большой популярностью, ведь, как обещают в рекламе, они не добавят лишних килограммов.



Но на самом деле это далеко не так. В частности, диетическая кола повышает риск возникновения инсульта и может провоцировать целый ряд проблем со здоровьем.



Если употреблять стакан диетического напитка ежедневно, то риск возникновения инсульта увеличивается в три раза.



А еще напитки с заменителем сахара повышают риск образования нейродегенеративных заболеваний (группа разнородных заболеваний нервной системы).



Пищевая добавка аспартам может вступать в человеческом организме в токсичные соединения. Из-за этого газировка и является очень опасной для здоровья.