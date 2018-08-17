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Ученые назвали новую опасность недосыпания
Специалисты исследовали 18 добровольцев.
Люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще избегают контактов с другими людьми, полагают ученые Калифорнийского университета Беркли. С выводами исследователей можно ознакомиться на сайте MedicalXpress.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Специалисты исследовали 18 добровольцев, оценив их состояние после нормального сна и бессонной ночи. Суть эксперимента заключалась в следующем -волонтерам показывали видеоролик, в котором человек с нейтральным выражением лица приближался к камере. Участников эксперимента попросили нажать кнопку, останавливающую просмотр видео в тот момент, когда они начинали испытывать психологический дискомфорт.
Ученые выяснили, что после бессонной ночи участники эксперимента нажимали на кнопку намного раньше, чем в выспавшемся состоянии. Результаты сканирования мозга показали, что в мозге испытуемых с бессонницей задействована нейронная цепь, которая отвечает за реакцию на потенциальные угрозы, а область, обеспечивающая социальные взаимодействия, оказалась менее активной.
Вторая часть эксперимента подразумевала просмотр видеозаписей исследования. При этом зрители не знали, что на видео были запечатлены участники эксперимента, которые не спали. Они охарактеризовали добровольцев как одиноких и замкнутых людей.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, недосыпание
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