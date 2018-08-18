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Яблочный Спас 2018: почему нельзя есть яблоки до Преображения Господнего
Ежегодно 19 августа в Украине отмечают праздник Яблочный Спас, который в народе называют еще Второй/Средний Спас, Спас на горе, Горохов день, Праздник первых плодов, Первые осенины.
Также в этот день Православные отмечают церковный праздник Преображение Господне.
Почему нельзя есть яблоки до Спаса?
Праздник Яблочного спаса уходит корнями еще в древнейшие времена, и раньше назывался праздником урожая. В народе считалось, что до Яблочного спаса есть яблоки нельзя, поэтому в этот день яблоки несли в церковь на освящение. Только после этого яблоки можно было употреблять пищу. У наших предков было поверие, что если нарушить эту традицию, то дети таких непослушных родителей в раю будут лишены сладостей.
Согласно традициям древней церкви, к Яблочному спасу было приурочено освящение различных плодов, которые созревали именно к этому времени. В праздник Происхождения Честных дерев Животворящего креста (Медовый Спас) освящали мед и всякое травяное зелие, в праздник Преображения (Яблочный Спас) – виноград, яблоки и прочее фрукты, в праздник Нерукотворенного Спаса (Ореховый Спас) освящали орехи.
На самом же деле запрет "не есть яблоки до Преображения" касается винограда.
По словам священнослужителей, яблоки - это наша отечественная замена. Смысл этого запрета заключается в том, чтобы освящать начатки урожая, а затем уже вкушать их. То есть запрет относится ко всем плодам этого года, которые созрели к этому времени. И конечно же все эти рассказы о том, что поедание яблок отражается на умерших детях, никакого отношения к действительности не имеет.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, праздник, яблоки, Яблочный Спас
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