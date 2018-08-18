Экстренная и неотложная помощь. Как не запутаться в медицинской реформе

18.08.2018 16:10

Медицинская реформа в Украине набирает обороты. Но многим до сих пор не понятно, как в новой системе должна функционировать «скорая помощь». Почему медики приезжают в течение часа, хотя раньше это занимало всего 10 минут? Чем от «скорой помощи» отличается неотложка и могут ли жители рассчитывать на качественное оказание медицинских услуг? Все эти вопросы беспокоят горожан.

«Мне 75 лет, я хронический гипертоник, - рассказывает журналисту 0629 пенсионерка Мария Якименко. – За последние годы я стала «постоянной клиенткой» службы «103». А что делать? Давление скачет и приходится вызывать врача. Он мне укольчик сделает, и я снова хорошо себя чувствую».

Правда, с 1 апреля ситуация изменилась. В рамках медицинской реформы «скорая помощь» стала приезжать не так быстро, как раньше.

«Девочки на «103» теперь говорят, что мой случай не экстренный и нужно ждать около часа. Бывает иногда и быстро приезжают. По-разному», - признается Мария Якименко.

По словам главного врача станции экстренной медицинской помощи Валерия Закржевского, многие жители города думают аналогично, считая, что «скорая» - панацея от всего. Именно пациенты с хроническими заболеваниями совершают 50 -70% вызовов в «скорую помощь».

«Но мы, в первую очередь должны оказывать экстренную помощь. Когда человек задыхается, при сильном кровотечении, в тех случаях, когда счет идет на минуты, - говорит Закржевский. – Это первоочередные вызовы, на которые мы реагируем».

Главный врач уверен, что реформа правильная, поскольку «экстренная помощь» создавалась для того, чтобы спасать жизни.

«Не температура, не «стало плохо после семейной ссоры», а ДТП, пожары, утопления, кровотечения, падения с высоты. Когда человек теряет сознание, умирает, его парализовало, заболело сердце или что-то случилось в общественном месте. Это наша первоочередная задача», - подчеркнул Закржевский.

Реформа четко разделяет обращения граждан на экстренные и не экстренные. Она определяет, в каких случаях к пациенту приедет «скорая помощь», а в каких - неотложка.

«Раньше головная боль – «скорая», зубная боль – «скорая», палец порезали – «скорая». А сейчас это разделено государством, - поясняет главный врач. - Звонит человек на «103» с жалобой на головную боль. Диспетчер спрашивает: как давно головная боль, что принимали, какой интенсивности боль? Если пациент отвечает, что боль не сильная и никакой угрозы жизни нет, то он все записывает, а затем передает информацию в неотложную помощь по месту жительства обратившегося».

Именно неотложка должна приезжать на вызов при повышенной температуре, головной боли и головокружении, при обострении хронических заболеваний у пациентов.

По оценкам медиков, на сегодняшний день 42% вызовов - это хронические заболевания, которые должна забирать, но почему-то не забирает неотложка. Иногда процент “хронических” вызовов доходит до 70%.

Как работает «скорая»

Экстренная помощь предоставляется, когда человека нужно спасти. Мы своими глазами посмотрели на то, как работают бригады «скорой». Поездку запланировали на будний день – то время, когда работает «неотложная помощь».

Первый вызов был принят в 12.39 – ДТП на ул. Итальянской. Буквально через 2 минуты после звонка на «103» мы уже мчимся на вызов. В карете помимо журналиста 3 человека – водитель, врач и фельдшер. Со временем их заменят парамедики.

К месту происшествия мы прибыли в 12.45 – ровно через 6 минут. Во время столкновения двух автомобилей пострадала женщина – она ударилась головой о зеркало.

«Именно на такие вызовы мы и должны приезжать, - говорит фельдшер «скорой помощи» Анна Бузаджи .

К счастью, травмы оказываются несерьезными. У пострадавшей повышено давление, болит и кружится голова. С подозрением на сотрясение головного мозга ее доставляют в областную больницу интенсивного лечения.

Анна Бузаджи работает в «скорой помощи» почти 40 лет. Быть может быть потому, еще до прихода врача она понимает диагноз: «Сотрясения нет, женщина просто переволновалась, - рассказывает фельдшер. – Однако, если есть подозрение, мы должны доставить ее в больницу, где поставят точный диагноз».

Диагноз, названный фельдшером подтвердился. После рентгена женщину отправили домой.

Второй вызов – у жителя пр. Строителей болит нога после рыбалки. По словам фельдшера «скорой помощи» Юлии Вильчевской, до осмотра трудно понять, кто в этом случае нужен - «скорая» или неотложка, ведь подобная боль может скрывать и что-то серьезное, например, тромбоз.

У подъезда пятиэтажки нас встречает супруга обратившегося. У мужчины покраснела нога, она стала болеть настолько сильно, что он не смог самостоятельно встать. Фельдшер оценила ситуацию. По ее мнению, это аллергия, вызванная укусом неизвестного насекомого.

Эта ситуация требует осмотра терапевта. Больного везут в областную больницу. Здесь его проконсультировали и отпустили домой. Без врача данную проблему решить невозможно. «У нас разные вызовы бывают, никогда не знаешь, что по итогу тебя ждет, - признается Юлия Вильчевская . - Я проблему вижу в другом. Неприятно, что «скорую» многие воспринимают, как службу такси. Ты приезжаешь на вызов, а пациенты ждут смс, чтобы спуститься и открыть дверь медикам. Порой даже ночью не могут выйти нас встретить. На днях один больной с температурой просил, чтобы мы выписали ему больничный. Оказалось, и «скорая» ему была не нужна, он должен был идти в ночную смену и хотел документ для того, чтобы остаться дома».

Подобные вызовы серьезно усложняют работу «скорой».

Как рассказал Валерий Закржевский, буквально на днях, когда все бригады были в разъездах, поступило сообщение, что на правом берегу задыхается ребенок.

«Пришлось снимать заведующего оперативным отделом. Потому что ехать некому, а ждать нельзя – задыхается», - говорит глава экстренной помощи.

Да и выезд «скорой» услуга не дешевая для бюджета. Стоимость вызова «скорой помощи» зависит от времени, которое потратит бригада. Если выезд займет 30 минут, то бюджету это обойдется в 115,04 грн, 45 минут – 172,56 грн, 60 минут – 230, 08 грн. 3 часа – 690,24 грн. Стоимость использованных медикаментов и бензина в стоимость услуги не входит

Как работает неотложка

Пункты неотложной помощи работают в Мариуполе с ноября 2013 года. По словам заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения ЦПМСП № 3 Галины Чепайкиной, нормативных документов конкретно под пункты неотложной помощи нет, есть только рекомендации по организации таких пунктов.

Ориентируясь на эту рекомендацию и были созданы такие пункты в Мариуполе. Они работают во всех центрах первичной медико—санитарной помощи.

«Каждый пункт неотложной помощи при ЦПМСП имеет свои нюансы и свои особенности, - рассказывает Галина Чепайкина. – В каком-то центре в неотложке работают врачи по графику. В нашем центре работают фельдшера, которые имеют право выезда для обслуживания вызовов».

Около 60% вызовов, которые поступают на пункты неотложной помощи передаются из «скорой помощи». То есть, человек звонит на «103», предполагая, что у него экстренная ситуация. Диспетчер «скорой помощи» опрашивает его и решает, насколько в данном случае нужна именно карета «103». Если в этом есть необходимость – они высылают свою машину, если пациент говорит, что повысилось давление (к примеру, гипертоник), диспетчер передает вызов в неотложку.

«На вызов едет дежурный врач или фельдшер, - отметила Чепайкина. - Поехали посмотрели, сделали кардиограмму (неотложки оснащены переносными кардиографами), оказали помощь».

Медикаменты в пункте неотложной помощи имеются в нужном количестве. Если у пациента будут какие-либо свои препараты, могут применить и их.

Также фельдшер или врач предложит пациенту связаться со своим семейным врачом и откорректировать лечение.

По мнению Галины Чепайкиной, для пациента никаких алгоритмов, когда вызывать «103», а когда неотложную помощь быть не может, поскольку пациент сам не всегда способен реально оценить состояние своего здоровья.

«Ему плохо и все, - говорит заместитель главного врача. - Человек не понимает опасно это или не опасно и звонит на «103».

Чепайкина отмечает, что есть группа пациентов, которая принципиально не принимает таблеток, а вот «103» вызывает регулярно.

Как утверждает Чепайкина, эти пациенты считают, что таблетки вредят организму и прибегают к медицинской помощи только когда болезнь обострилась. Также есть пациенты, которые просто забывают принять таблетку. Для таких жителей вызов «скорой» - это панацея.

Для того, чтобы пациенты не звонили в «103» по любому поводу и не отрывали медиков от важной работы, с ними постоянно проводят работу. В некоторых случаях приходится связываться с родственниками с просьбой проконтролировать лечение близкого человека.

За 6 месяцев 2018 года пункт неотложной помощи при ЦПМСП №3 обслужил 1397 вызовов, в большинстве из которых оказывали помощь при гипертонии, вегето-сосудистой дистонии и ишемической болезни сердца. Из этого числа только в 26 случаях понадобилась госпитализация.

«Это говорит о том, что у 26 пациентов было состояние, которое угрожало жизни, - отметила Чепайкина. - Только 26 человек могли сразу вызвать «103».

Из минусов неотложной помощи – нерегламентированное время прибытия. Если «103» прибывает на экстренный вызов в течении 10 минут, а на не экстренные – час, то здесь нет строго прописанных нормативов. В то же время, медики стараются как можно быстрее обслужить вызов, потому чаще всего приезжают в течении 10-15 минут.

Кроме того, пункты неотложной помощи работают во всех центрах города по одному и тому же графику – с 8.00 до 20.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни пункты не работают. В это время всеми пациентами занимается «скорая».

Игорь Дмитриев, страдающий астмой, на своем опыте убедился насколько по-разному работает неотложная помощь.

«Живу на Левобережье. К сожалению, довольно часто вынужден обращаться за помощью, - рассказывает мариуполец. – Как-то уже привык, что бригаду неотложной помощи нужно долго ждать. А неделю назад был в гостях у дочери на бул. Шевченко. Мне стало плохо, дочь запаниковала и прозвонила в «скорую». Буквально через 15 минут к нам прибыла неотложка. Очень хороший доктор, медсестра. Помощь оказали качественно, медикаментами были обеспечены»

Когда обращаться к семейному врачу (терапевту, педиатру)?

К семейному врачу (терапевту, педиатру) нужно обращаться, когда нужна консультация, когда нужно подтвердить диагноз, назначить лечение. Воспользоваться его услугами можно позвонив по телефону центра первичной медика-санитарной помощи. В зависимости от обстоятельств можно записаться к лечащему врачу, с которым заключена декларация или же вызвать его на дом. Естественно, это будет не так быстро, как в случае со «скорой» или неотложкой, не будет уколов и бесплатных медикаментов. Однако, именно лечащий врач сможет направить пациента на анализы, поставить диагноз и назначить лечение. Ничего из этого медики экстренной или неотложной помощи сделать не смогут. Их задача оказать экстренную помощь, а не лечить.

По состоянию на 26 июля 2018 года в Мариуполе заключено 159529 деклараций. Из них с семейными врачами – 59815, терапевтами – 71250, педиатрами – 28464.

Источник 0629