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6 трюков для привлечения денег
Если вы хотите вкупаться в деньгах, узнайте о несложных «секретах богатства», которые могут значительно увеличить ваш бюджет.
1. Никогда не тратьте деньги сразу
Деньги, которые мы только что получили, нельзя тут же спускать. Ни в коем случае! Это главная ошибка большинства. Сумма, только что попавшая в наши руки, должна, минимум, переночевать нетронутой, поэтому, если на карту пришла зарплата, не спешите тратить ее на новую сумочку или, даже, на кофе: используйте деньги, которые уже были у Вас, или подождите один день.
2. Не держите карманы пустыми
Если Вы вешаете какую-то вещь в шкаф на длительное время (например, шубу или пальто), обязательно положите в карман деньги. Это может быть даже копеечная монетка: в данном случае, важен не номинал, а сам факт.
То же самое касается и кошелька: он никогда не должен пустовать! Идеальным вариантом является купюра, которую Вы можете сделать своей счастливой: найденная на дне сумки, первая заработанная, коллекционная и т.п.
3. Располагайте деньги правильно
Деньги должны ровно лежать в бумажнике, не быть скомканными или сложенными, и, обязательно, лицевой стороной к хозяину. Не смешивайте разный номинал: ближе к Вам должны находится крупные, затем все мельче и мельче.
4. Избавляйтесь от шальных денег
Деньги, легко доставшиеся нам, нельзя долго держать при себе. Если Вы нашли, выиграли, получили в подарок какую-либо сумму, скорее потратьте их: купите что-то, вложите, а, если есть такая возможность (особенно это относится к найденным), отдайте нуждающимся.
5. Найдите свою счастливую купюру
Денежная банкнота, которая является по-настоящему счастливой, может быть легко найдена. У каждой из них есть свой серийный номер, состоящий из семи цифр, а у каждого человека — дата рождения из шести. Если две последние цифры даты и номера совпадают — Вы нашли свой талисман! Если совпадают более двух — еще лучше, а уж если повезло с шестью — храните купюру всю свою жизнь.
6. Не жалейте потраченного
Никогда не сожалейте о тех деньгах, которые уже потратили на что-либо, вне зависимости от того, впустую или на дело — в любом случае, их уже нет, и вернуть не получится, а постоянными терзаниями Вы только будете мучить себя, да и деньги не любят, когда их «оплакивают».
Хоть и говорят, что счастье, далеко, не в деньгах, тем не менее, с ними жить гораздо приятнее и легче, чем без, поэтому опробовать главные правила их сохранения и приумножения, стоит каждому. Авось!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 5sfer.com
Теги: Донбасс, деньги, советы, суеверие
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