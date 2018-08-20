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7 правил для исполнения любого желания
Психологи считают, что наши желания исполнятся, если мы их правильно запишем. Дело в том, что те торнадо мыслей, которые крутятся у нас в голове, не могут быть зафиксированы Вселенной как желание. А вот если вы сумеете сосредоточиться на своем желании и следовать СЕМИ правилам, ваши желания обязательно сбудутся!
Правило 1. Желание необходимо написать
Обязательно запишите Ваше желание, старательно и красивым почерком. Легко сказать, но трудно сделать! Несмотря на кажущуюся простоту, правильно написать своё желание не так-то просто.
Давайте разберём на примерах: «Я хочу иметь свой дом». Правильно написано. Оказывается, принципиально неправильно! Проблема в том, что такое желание может исполниться, но возникает вопрос: когда? Желания без точных сроков бессмысленны! Помните это. Поэтому следующее правило гласит:
Правило 2. Желание должно иметь время исполнения
Например: «Летом 2015 года я буду иметь большой, красивый коттедж». А вот если Вы станете думать: «Я куплю коттедж», – это будет ошибочно. Написанное Вами, возможно, сбудется. Но в какое время – неизвестно. Поэтому прежде, чем писать желание, подумайте, когда вы хотите, чтобы оно исполнилось (в разумных пределах, конечно). И только после этого приступайте к третьему правилу.
Правило 3. Записывайте желание в настоящем времени
Иначе говоря, вместо: «Я куплю себе дом», надо написать: «Я купил себе дом». Важнейший момент! Т.е – вы должны представить, что дом у вас уже ЕСТЬ! Вот еще одна часто встречающаяся ошибка: «Я не хочу быть бедным». Правильно написано? Да нет же, неправильно! И на то есть весомые причины.
Духовный мир не воспринимает частицу «не», предлог «нет» и другие отрицательные слова. Вы говорите: «Не хочу быть бедным», а она, Вселенная, игнорируя частицу «не», получает посыл: «Хочу быть бедным!»
Мы как магнит притягиваем к себе то, о чём помышляем. Говоря себе: «Я не желаю быть бедняком», Вы автоматически притягиваете к себе бедность, поскольку (как мы уже говорили) духовный мир не воспринимает отрицательную частицу «не». Поэтому лучше говорить так: «Я хочу быть богатым и буду богатым!»
Правило 4. Запретите себе говорить: «не» и любые иные отрицания
Когда станете писать желание, обязательно сосредоточьтесь на нём и опишите его как можно подробнее. Отсюда вытекает правило номер пять:
Правило 5. Пишите подробно, эмоционально, с душой
Если Вы хотите заиметь новый дом, опишите его полностью, начиная от крыльца, расположения и количества комнат, заканчивая местечком, где поставите свою любимую вазу. Представьте свой восторг, когда въедете в новый дом и опишите его на бумаге. ОЧЕНЬ важно, чтобы Ваше желание не причинило вред другим людям, из этого постулата вытекает правило шестое:
Правило 6. Записанное желание завершите молитвой
Записав желание, смиренно попросите помощи у Бога. И поставьте положительную установку вслух. Например: «Пусть мой будущий дом наполниться радостью и счастьем. Пусть мои дети и внуки продолжат здесь свой род и наполнят жизнь свою и мою любовью. Пусть это моё желание принесёт мне не только счастье, но и нечто большее».
Обратили внимание на формулировку: «нечто бОльшее?» Не нужно ограничивать Бога в его возможности помочь вам. Вы достойны не только загаданного Вами желания, но и других благ.
Дальше нужно спокойно отпустить желание и даже почти забыть о нем. Переживания и навязчивые мысли будут только мешать его исполнению. Поэтому есть:
Правило 7. Никогда не зацикливайтесь на своём желании
Отпустите свою мечту, но действуйте! Написав желание и спрятав листочек в укромный уголок, не думайте, что это всё! Действуйте навстречу своей мечте, но (!) ни в коем случае на ней не зацикливайтесь. И не нарушайте гармонию Вселенной, сметая всё и вся на своём пути, ради достижения Цели. Действуйте продуманно, разумно и Ваше желание обязательно исполнится.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 5sfer.com
Теги: Донбасс, психология, желание
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