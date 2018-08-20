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В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!
Всего день делится на 6 периодов, которые отличаются энергетически и попадают под влияние разных планет. В астрологии же сутки разделяют на 12 отрезков. Если учесть эти периоды и отрезки, можно многое узнать о характере и склонностях человека, пишет lifter.
Итак, вот описание того, чем вознаградила вас Вселенная согласно времени вашего рождения.
Первый период: 00:00 - 04:00.
Люди, родившиеся в это время, - источник знания и мудрости. Они могут продать что-угодно кому-угодно.
00:00 - 02:00.
Эти люди прекрасные организаторы. Их аналитические способности на высоте! Им покровительствует Меркурий! В школе они получали одни пятерки. В компании незнакомых людей чувствуют себя, как рыба в воде. Им нравится общение.
02:00 - 04:00.
Люди, родившиеся в это время, находятся под покровительством Венеры. Они бережливы, с деньгами обращаются очень осторожно.
Любят трудиться, поддерживать комфорт в доме, модно одеваться. Обожают искусство и музыку. Они очень преданны, верность для них - не пустой звук.
Второй период: 04:00 - 08:00.
Люди, рожденные во второй период, очень настойчивы и упорны в достижении своих целей.
04:00 - 06:00.
Такие люди могут быть немного агрессивными, ведь ими управляет Марс. Яркая личность - это подходящее описание для тех, кто родился в это время.
С ними не соскучишься. Их карьера складывается довольно успешно. Им нужен сильный и волевой партнер.
06:00 - 08:00.
Этими людьми управляет Нептун. У них глубокий характер, богатый внутренний мир. Им несложно понять чувства других. В отношениях могут вести себя достаточно неожиданно, совершать необъяснимые поступки.
Третий период: 08:00 - 12:00.
Такие люди довольно амбициозны, имеют все шансы достичь огромных успехов в жизни. Возможно, благодаря одному из своих многочисленных талантов.
В этом им поможет также их неисчерпаемый оптимизм и энергия.
08:00 - 10:00.
Уран - покровитель этих людей. Чаще всего у них масса друзей, ведь они дружелюбны и приятны в общении. В компании занимают место неформального лидера. Любят отстаивать правду, ложь не приемлят ни в каком виде.
10:00 - 12:00.
Этими людьми управляет Сатурн. Чаще всего занимают руководящую должность, обладают огромным авторитетом в обществе. Их карьера складывается очень успешно.
Главное их достоинство для любовных отношений - постоянство и преданность. Но с личной жизнью им не везет - всё их время занимает карьера.
Четвёртый период: 12:00 - 16:00.
Эти люди очень любопытны. Они рождены, чтобы стать учителями, математиками или тренерами личностного роста. Не представляют жизни без скандалов и личных драм.
12:00 - 14:00.
Юпитер - покровитель этих людей. Они могут быть плохими учениками, но учителя из них получаются отличные. К ним очень часто обращаются за советами.
Их предназначение - стать профессором или преподавателем. Их страсть - путешествия и поиск новых впечатлений.
14:00 - 16:00.
Эти люди находятся под покровительством Плутона. Им нравится помогать другим людям.
Сами они очень сексуальны, поэтому выбирают себе таких же партнеров. Они обладают невероятной харизмой, которая притягивает окружающих, с ними все хотят дружить.
Пятый период: 16:00 - 20:00.
Такие люди деятельны и активны. Они стремятся узнать что-то новое, попробовать неизведанное, жить полной жизнью. Тем не менее, каждое их безумное решение четко распланировано.
16:00 - 18:00.
Им покровительствует Венера. Этим людям либо сказочно везет, либо они полные неудачники. Это романтичные натуры.
История о Золушке - их любимая. Окружающим приятно и легко общаться с ними. Они идеально подходят на роль жены или мужа.
18:00 - 20:00.
Их покровитель - Меркурий. Работа занимает главное место в их жизни. Они очень заботятся о своём здоровье, поэтому часто придерживаются модных диет и правильного питания.
Среди них очень много врачей или людей с медицинским образованием. Другие зависают в сети, любят играть в компьютерные игры и программировать.
Шестой период: 20:00 - 00:00.
Это люди с сильным характером, прирождённые лидеры. Их сложно сбить с пути и убедить в чем-то. Их самоуверенность - главное их достоинство и в то же время недостаток.
20:00 - 22:00.
Солнце - их покровитель. Сцена - место, где они раскроют все свои таланты. В них полно страсти и любви, флиртовать умеют с рождения. Влюбляются чуть ли не с первого взгляда. Чувствуют и ведут себя практически, как кинозвезды.
22:00 - 00:00.
Людям, рожденным в это время, покровительствует Луна. Они любят заботиться об окружающих. Самым важным в жизни считают семью, себя в ней видят только в роли главы. Могут иметь огромную власть над людьми.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, время, нумерология
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- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
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