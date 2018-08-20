В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!

20.08.2018 22:45

Всего день делится на 6 периодов, которые отличаются энергетически и попадают под влияние разных планет. В астрологии же сутки разделяют на 12 отрезков. Если учесть эти периоды и отрезки, можно многое узнать о характере и склонностях человека, пишет lifter.

Итак, вот описание того, чем вознаградила вас Вселенная согласно времени вашего рождения.

Первый период: 00:00 - 04:00.

Люди, родившиеся в это время, - источник знания и мудрости. Они могут продать что-угодно кому-угодно.

00:00 - 02:00.

Эти люди прекрасные организаторы. Их аналитические способности на высоте! Им покровительствует Меркурий! В школе они получали одни пятерки. В компании незнакомых людей чувствуют себя, как рыба в воде. Им нравится общение.

02:00 - 04:00.

Люди, родившиеся в это время, находятся под покровительством Венеры. Они бережливы, с деньгами обращаются очень осторожно.

Любят трудиться, поддерживать комфорт в доме, модно одеваться. Обожают искусство и музыку. Они очень преданны, верность для них - не пустой звук.

Второй период: 04:00 - 08:00.

Люди, рожденные во второй период, очень настойчивы и упорны в достижении своих целей.

04:00 - 06:00.

Такие люди могут быть немного агрессивными, ведь ими управляет Марс. Яркая личность - это подходящее описание для тех, кто родился в это время.

С ними не соскучишься. Их карьера складывается довольно успешно. Им нужен сильный и волевой партнер.

06:00 - 08:00.

Этими людьми управляет Нептун. У них глубокий характер, богатый внутренний мир. Им несложно понять чувства других. В отношениях могут вести себя достаточно неожиданно, совершать необъяснимые поступки.

Третий период: 08:00 - 12:00.

Такие люди довольно амбициозны, имеют все шансы достичь огромных успехов в жизни. Возможно, благодаря одному из своих многочисленных талантов.

В этом им поможет также их неисчерпаемый оптимизм и энергия.

08:00 - 10:00.

Уран - покровитель этих людей. Чаще всего у них масса друзей, ведь они дружелюбны и приятны в общении. В компании занимают место неформального лидера. Любят отстаивать правду, ложь не приемлят ни в каком виде.

10:00 - 12:00.

Этими людьми управляет Сатурн. Чаще всего занимают руководящую должность, обладают огромным авторитетом в обществе. Их карьера складывается очень успешно.

Главное их достоинство для любовных отношений - постоянство и преданность. Но с личной жизнью им не везет - всё их время занимает карьера.

Четвёртый период: 12:00 - 16:00.

Эти люди очень любопытны. Они рождены, чтобы стать учителями, математиками или тренерами личностного роста. Не представляют жизни без скандалов и личных драм.

12:00 - 14:00.

Юпитер - покровитель этих людей. Они могут быть плохими учениками, но учителя из них получаются отличные. К ним очень часто обращаются за советами.

Их предназначение - стать профессором или преподавателем. Их страсть - путешествия и поиск новых впечатлений.

14:00 - 16:00.

Эти люди находятся под покровительством Плутона. Им нравится помогать другим людям.

Сами они очень сексуальны, поэтому выбирают себе таких же партнеров. Они обладают невероятной харизмой, которая притягивает окружающих, с ними все хотят дружить.

Пятый период: 16:00 - 20:00.

Такие люди деятельны и активны. Они стремятся узнать что-то новое, попробовать неизведанное, жить полной жизнью. Тем не менее, каждое их безумное решение четко распланировано.

16:00 - 18:00.

Им покровительствует Венера. Этим людям либо сказочно везет, либо они полные неудачники. Это романтичные натуры.

История о Золушке - их любимая. Окружающим приятно и легко общаться с ними. Они идеально подходят на роль жены или мужа.

18:00 - 20:00.

Их покровитель - Меркурий. Работа занимает главное место в их жизни. Они очень заботятся о своём здоровье, поэтому часто придерживаются модных диет и правильного питания.

Среди них очень много врачей или людей с медицинским образованием. Другие зависают в сети, любят играть в компьютерные игры и программировать.

Шестой период: 20:00 - 00:00.

Это люди с сильным характером, прирождённые лидеры. Их сложно сбить с пути и убедить в чем-то. Их самоуверенность - главное их достоинство и в то же время недостаток.

20:00 - 22:00.

Солнце - их покровитель. Сцена - место, где они раскроют все свои таланты. В них полно страсти и любви, флиртовать умеют с рождения. Влюбляются чуть ли не с первого взгляда. Чувствуют и ведут себя практически, как кинозвезды.

22:00 - 00:00.

Людям, рожденным в это время, покровительствует Луна. Они любят заботиться об окружающих. Самым важным в жизни считают семью, себя в ней видят только в роли главы. Могут иметь огромную власть над людьми.

Источник: https://from-ua.com