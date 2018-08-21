Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине

21.08.2018 15:45

Ядерный электорат пророссийских политических сил остался на оккупированных территориях.

Об этом рассказал замминистра по вопросам оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, отвечая на вопрос о вероятности реванша так называемого "бело-голубого" лагеря.

."Я читал социологию. Условный второй тур: мол, за Юрия Бойко проголосует 86% населения. Ну не могу я в это поверить, потому что это ерунда. Кроме того, их ядерный электорат остался на оккупированных территориях. Наиболее досадным было бы, если бы победили не откровенно пророссийские силы, а те, кто не имеет принципов. Если они победят, то мы потеряем то, что есть. Сто лет назад, в 1918-м, у нас были Грушевский, Скоропадский, Петлюра. Им всем кричали "позор". А дальше пришли большевики, фактически те же русские, перестреляли всех – и уже некому было кричать "ганьба", - отметил замминистра.

"Возможно, самой большой ценностью сейчас является государство, которое мы потеряли в 1918-м. А что получили взамен? Голодоморы, расстрелы, убийства, "расстрелянное возрождение". Знаете, чем отличаются "порохоботы" и "зрадофилы"? Первые считают, что у нас есть наше государство, а в нем – наши президент, парламент, правительство, спецслужбы, полиция, Вооруженные силы, люди, земля. Мы считаем, что наша страна не совсем идеальная, поэтому надо работать, восстанавливать и строить, возможно, даже ошибаться, но что-то делать", - добавил Гримчак.

По его словам, так называемые "зрадофилы" же не считают Украину своей страной.

"Они хотят, чтобы кто-то другой построил им идеальную, по их мнению, страну, а они решат, достаточно ли эта страна идеальна для них. Вот и вся разница. Когда сегодня на вооружение принимают артиллерийский комплекс "Богдана", я радуюсь. Но какой-то диванный эксперт говорит, что и это не так, и то не туда. А как насчет того, чтобы пойти и сделать что-то хорошо самому, по крайней мере на собственной улице? Тогда у человека будет история успеха. Но у нас таких почему-то не очень любят. Знаете, мы вот с помощником ехали и шутили, что вокруг такое "обнищание", что машины стоят в три ряда и негде приткнуться", - сказал заместитель министра.

Источник Трибун.