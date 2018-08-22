Почему нельзя давать деньги в праздник

22.08.2018 07:45

Человек крутится, как белка в колесе, дом – работа, у каждого свои хлопоты и проблемы, бывает, что даже забываешь, какой сегодня день, число, что у кого-то из друзей или родственников скоро день рожденье или свадьба, или еще какой-то праздник.

И именно, когда уже нет ни времени, ни сил искать «то самое» к радостному событию (будь-то день рожденье, свадьба), то нечего не остается, как задуматься: «А может подарить деньги?»

Все «за» и «против» почему нельзя давать деньги в праздник.

В ХІХ веке ни в коем случае не дарили денежные купюры. Это своего рода «моветон». Все течет, все меняется. Изменились нравы, обычаи, и вот, в советские времена, «шуршащие презенты» стали дарить в обычном белом конверте. Конечно же, деньги – это подарок своеобразный и необходимо обдумать, как его нужно вручить. Сегодня этот полезный подарок нужно и можно преподнести как-то оригинально и необычно.

Есть определенные правила дарения денежных купюр. Для того чтобы этот подарок был достойным внимания желательно выполнить нижеописанные рекомендации:

Нельзя распространяться и хвастаться о том, сколько вы подарили денег.

Сумма, какую вы подарите должна быть весомой.

Некрасиво дарить денежные знаки «просто так» без надлежащего оформления.

Можно проявить фантазию и придумать необычный способ оформления: например открытка, сделанная собственными руками, красивый конверт, связать или пошить кошелек. Для людей с хорошим чувством юмора можно деньги закатать в банку.

Если же вы окончательно решили подарить деньги, то советуем ознакомится с приметами, связанные с ними.

Приметы. Все о том, почему нельзя вечером давать в долг?

Считается, что утро – вечера мудренее, поэтому с утра начинается любое дело и также и с деньгами, чтобы они водились в доме – не коем случае не давайте, вечером в долг и не занимайте! Ведь, если вечером вы отдали деньги, то удача и благосостояние уйдут вместе с долгом.

Кредитные карточки в наше время это не дань моды, а обычное явление, поэтому, когда вы снимаете с них денежные накопления и планируете подарить в качестве презента, обязательно занесите их в дом. Не нужно сразу тратить, кому-то отдавать, пусть они немного побудут в вашем доме.

Деньги любят и ценят хорошее к ним отношение. Аккуратно храните и бережно относитесь к деньгам. Недопустимо дарить грязные, порванные или помятые купюры. Этим вы покажете неуважительное отношение, как к себе, так и к тому, кому будете дарить.

Слышали поговорку: «Копейка – рубль бережет»? Так вот, советуем приобрести глиняный горшочек и положить в него мелкие монетки, пересыпав их зернами пшеницы. Монеты будут постепенно увеличивать ваше благосостояние. Не забывайте, складывать туда еще монеты. Кстати, такой глиняный горшок можно подарить близкому человеку, положив туда деньги! Все люди очень разные и для кого-то деньги будут самым лучшим подарком, кому-то вы, с помощью денежного подарка поможете осуществить или хотя бы приблизить мечту (поездка на море, телевизор, спиннинг или автомобиль).

Самое главное не подарок, а внимание.

Дарите деньги, при этом, не забывая о теплых и искренних словах, пожеланиях, а для женщины – шикарного букета цветов!

Источник: https://from-ua.com