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Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем
В интернете опубликовано видео, представляющее результаты журналистского расследования дела Анатолия Гриценко. Согласно этому видео, лидер партии «Гражданская позиция» А. Гриценко, имеет элитное имение в поселке Конча-Заспа. Стоимость его составляет порядка 10 миллионов гривен. Кроме того, выяснилось, что на жену Гриценко Юлию Мостовую оформлены еще 4 квартиры в центре Киева. Напомним, что в последнее время участились обвинения в коррупционной деятельности политика. Поэтому данные сведения ставят под сомнение его честность.
Имение расположено на берегу Днепра. Это место называется «Большая Дамба». Расположено оно в самой дорогой части Конча-Заспы. Здесь также имеют участки такие одиозные фигуры как Сергей Левочкин, Ринат Ахметов, Вадим Новинский. Участок Гриценко не отличается скромностью. Он расположен в непосредственной близости от соснового леса и выходит к Днепру. При этом забор, огораживающий участок, тянется до самой воды, несмотря на то, что по закону Украины, запрещено прокладывать забор на расстоянии ближе, чем 50 м от воды. Неужели политик, метящий на пост президента, пренебрегает действующим законодательством?!
На «скромном» участке Анатолия Гриценко общей площадью около 50 га расположены: баскетбольная площадка, собственное озеро с мостом, детский игровой дом для дочери Анны и прочие постройки. Сам политик даже не стал отрицать наличия элитной постройки. Свое имение он назвал дачей. Впрочем, это не первый случай, когда объяснения разоблаченных коррупционеров настолько ироничны, что граничат с абсурдом. Напомним, что совсем недавно в УНИАН были обнародованы документы, доказывающие участие Гриценко в махинациях по отчуждению земли. Возникает вопрос: не на заработанные ли на этих махинационных схемах деньги построено данное имение?
Более того, общественность уже много раз обращалась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в коррупционной деятельности лидера «Гражданской позиции». В фейсбук была даже создана группа «Реальный грищ», в которой активисты занимаются сбором материалов и сведений по разоблачению мошенничества политика. Также еще год назад в программе "Наши деньги" журналистами было проведено расследование, результаты которого заставили некоторых депутатов обратиться в антикоррупционное бюро Украины с просьбой провести расследование в отношении лидера партии "Гражданская позиция" и разобраться в чистоте его сделок.
На какие деньги было приобретено столь богатое имение и 4 квартиры в центре Киева, правоохранительным органам еще придется разобраться. Однако уже сейчас ясны нечестность и непорядочность Гриценка, метившего на пост президента Украины, которые уже сложно будет скрыть перед потенциальными избирателями.
Теги: коррупция, Анатолий Гриценко, расследование
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