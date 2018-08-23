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Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию

23.08.2018 09:22
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Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию

Далеко не всегда у нас в жизни все радужно и прекрасно. Постоянные трудности приходят без стука и тревожат нас, мешая думать, спать, отдыхать. Молитвы и иконы могут помочь вам разобраться с этим.
Абсолютно любые молитвы могут сделать вашу жизнь лучше, если вы молитесь от души, от всего сердца. Читать молитвы нельзя просто так, потому что нужно. Это разговор с Богом, обращение к нему за помощью или с благодарностью. Важно понимать, что благодарственные молитвы всегда более сильные. Это не значит, что Бог не поможет вам в трудную минуту, но лучше не забывать благодарить его за помощь.
Как настроиться на молитву
Каждый день — это уже праздник. Каждый день — это подарок от Господа, поэтому для молитвы не нужно искать особых причин. Однако в нашей жизни не всегда все идет по плану. Иногда необходимо найти какую-то опору в тревожный момент, чтобы понять, что Господь на вашей стороне. Еще сложнее бывает, когда трудная ситуация затрагивает вопрос морали. Бывает трудно понять, как правильнее будет поступить с точки зрения веры и здравого смысла. В этом случае молитвы от проблем тоже могут помочь.
Подобные молитвы нужны прежде всего в ситуациях, когда вы действительно не знаете, что делать, какой путь выбрать. Молитвы от проблем в жизни нужны, когда все варианты развития событий сомнительны с точки зрения добра и зла, когда необходимо сделать очень сложный выбор.
Молитва на разрешение проблемы
Чтобы такие ситуации не появлялись вовсе, нужно читать перед сном и с утра «Отче наш», а перед выходом из дома — простейшую молитву: «Господи, будь ко мне милостив, грешному». Не нужно допускать появления проблем, ведь неразрешимые очевидным образом задачи всегда исходят от лукавого. Не поступайте плохо, чтобы не сталкиваться с такими проблемами. Еще отличным оберегом будет молитва «Живые помощи». Она больше подходит к проблемам духовным и физическим, сохраняет от болезней и недугов.
Если трудная ситуация все-таки сложилась и вы не знаете, что делать дальше, как быть, что предпринять, то нужно прочитать специальную молитву:

«Господь наш Всевышний и Всемогущий, помоги мне обрести милость твою и найти решение, от которого не будут страдать другие люди и я. Помоги мне найти справедливость и на все вопросы ответить правильно. Прости мне грехи мои, которые мне придется взять на себя, чтобы избежать еще больших проблем. Молю тебя и Матушку Заступницу о помощи духовной, наставлении на путь истинный, о скорейшем решении проблем моих. Пусть отступит страх, делающий меня слабее, и придет милость твоя, озаряющая все светом своим и величием. Научи нас всех состраданию и дай нам сил принять любые обстоятельства. Аминь».
Эта молитва заранее переведена на русский с церковнославянского, чтобы ее было проще понять даже детям. Помните о том, что не стоит допускать появления неурядиц в жизни. Относитесь ко всем хорошо и не ищите негатива, тогда все будет в полном порядке.
Важно не то, сколько раз в день вы читаете молитвы, а читаете ли вы их вообще. Важно молиться в трудные минуты и благодарить Бога за милость его, когда у вас все хорошо. Если вы чувствуете, что нужно помолиться, то сделайте это незамедлительно. Вам обязательно улыбнется удача.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, помощь, молитва, человек
 
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