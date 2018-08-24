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Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе

24.08.2018 21:58
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Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе

По данным медиков, употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности — на 7%.

Во время проведения ими анализа были учтены данные трех крупных научных работ, в которых рассматривалась корреляция между потреблением кофе и состоянием сердечно-сосудистой системы у людей. Ведущий автор проекта доктор Лаура Стивенс заявила: «Связь между употреблением кофе и уменьшением риска развития сердечной недостаточности и инсульта была последовательно отмечена во всех трех исследованиях».

Она добавила, что при исследовании специалисты обнаруживали факты, совпавшие с выводами более ранних испытаний о том, что кофе обладает потенциалом предотвращать раковые заболевания, защищать от головных болей и набора лишнего веса.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, медицина
 
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