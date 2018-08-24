Все рубрики раздела
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали
Заход солнца и наступление темноты для нас, детей цивилизации, не является чем-то особенным и устрашающим. Тогда как наши предки остерегались не только выходить в это время на улицу, но и заниматься многими бытовыми вещами. Считалось, что темное время суток – период разгула нечистой силы. И поэтому надо было максимально обезопасить себя. Мы собрали список примет, которые стоит принять к сведению, чтобы сохранить в доме достаток, счастье и здоровье.
По вечерам нельзя выносить мусор. Считалось, что любая вещь, выброшенная на улице в это время, может стать основой для сглаза и порчи. А также повлиять на материальное благосостояние семьи: в доме пропадут деньги.
Нельзя по вечерам убирать в доме. Будете мыть пол, вымоете из дома любовь, счастье и удачу, так считали наши предки.
На ночь нельзя оставлять нож на столе. Это приведет к болезням и ссорам.
Нельзя оставлять на столе грязную посуду. Наши предки верили, что хозяйки так проявляют неуважение к домовому, который будет мстить. А проще говоря – забирать покой и сон.
По вечерам нельзя давать деньги взаймы и нельзя брать их в долг. Потому что если дадите в долг после захода солнца, навсегда лишитесь денежной удачи. А если сами возьмете денег, то будете до полугода в долгах, как в шелках.
Мужчинам нельзя бриться по вечерам. Потому что «наводя красоту» в это время суток, мужчины провоцируют появление проблем в интимной жизни.
Женщинам нельзя по вечерам смотреться в зеркало. Потому что это может забрать молодость и красоту, приблизив старость.
По вечерам нельзя выливать воду из купели, в которой купали грудничка. Потому что это спровоцирует проблемы со здоровьем. Лучше воду оставить до утра. А уж с восходом солнца выплеснуть ее.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мусор, приметы, суеверие, зеркало
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»