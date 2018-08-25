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Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака
Много сказано о типичных характеристиках знаков Зодиака: кто-то очень умный, кто-то наиболее сексуальный, а кто-то неприлично завидующий. Ранее сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, чего именно боится каждый из знаков Зодиака, а теперь пришло время назвать самого опасного представителя зодиакального круга. Нам стоит вспомнить о реальной статистике. Так, чтобы продемонстрировать преступные наклонности, в ФБР раскрыли даты рождения серийных убийц. Согласно результатам их исследования, некоторые знаки Зодиака более склонны к определенным типам преступлений.
Итак, какие же люди чаще всего совершают преступления? Даем ответ в рейтинге от самого спокойного к наиболее жестокому знаку Зодиака.
Спокойней всех – Близнецы, а самые опасные…
Близнецы: черты характера
Несмотря на то что о Близнецах можно услышать много плохого, они – наименее опасный знак Зодиака! Среди Близнецов редко встречаются те, чьи руки были в крови, так как они воспринимают других не так серьезно, чтобы ранить или убить их. Наибольший вред, на который они способны, это задавить человека своей болтовней.
Водолей: черты характера
Водолей заботится о справедливости и обладает сильным эго. Это второй наименее опасный знак Зодиака. Возможно, это связано с тем, что они достаточно умны, чтобы не попадаться, или они просто не оставляют улик после преступления.
Лев: черты характера
Львы стремятся избегать любых неприятностей. Согласно статистике, если Лев совершает убийство, то делает это только для привлечения внимания.
Весы: черты характера
Весы считаются хорошими, справедливыми и терпеливыми. Однако среди них чаще были случаи убийств, чем среди Водолеев и Львов. Весы обычно становятся жестокими, если вы попробуете воспользоваться их благими намерениями.
Дева: черты характера
Среди Дев обычно встречаются психопаты и очень умные убийцы. Тем не менее, Девы чаще прибегают к мошенничеству и краже, чем к убийству.
Рыбы: черты характера
Если вы думали, что Рыбы – это очень бесхарактерные люди, вы сильно ошибаетесь. Среди наиболее известных серийных убийц немало Рыб. Учитывая их склонность к зависимости, Рыбы часто совершают преступления.
Козерог: черты характера
Среди всех знаков зодиака, Козероги – это среднестатистические серийные убийцы. Хотя они уважают правила и законы, в ярости они демонстрируют самое худшее. Они редко убивают, но если начнут это делать, их сложно остановить.
Овен: черты характера
Люди, рожденные под знаком Овна, известные своим неуправляемым характером. Они легко могут разозлиться, но, как правило, быстро стихают. Вам следует держаться подальше от Овнов, когда они в гневе, те все равно вскоре забудут о том, что их разозлило.
Телец: черты характера
Гнев Тельца бывает очень интенсивным. Однако этот знак Зодиака больше склонен к мошенничеству, а не к убийству.
Стрелец: черты характера
Стрелец находится на третьей позиции в списке наиболее опасных знаков Зодиака. Они нацелены не на мелкие преступления, а на что-то более масштабное, например, массовое убийство. Хотя в большинстве случаев Стрельцы редко причиняют зло другим. Они чаще совершают кражи, но их очень сложно поймать.
Скорпион: черты характера
Люди этого знака – настоящие психопаты. Они могут быть садистами и легко манипулируют другими. Скорпионы часто становятся профессиональными шпионами и наемниками. Большинство серийных убийц родилось в ноябре.
Рак: черты характера
Возглавляет список самых опасных знаков зодиака Раки. В большинстве своем люди этого знака убивают других из ревности, зависти или эмоциональной нестабильности. Они делают это с особой "страстью", и оставляют отличительные знаки на теле жертвы.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, садизм, убийцы
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