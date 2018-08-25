Ученые предлагают укреплять дороги окурками

25.08.2018 20:43

Ученые Королевского технологического института в Австралии предложили использовать остатки сигарет для укрепления дорожного покрытия, пишет etcetera.

ПОЛЬЗА — утилизация окурков и улучшение состояния дорог. Ежегодно курильщики во всем мире выбрасывают около 1,2 млн тонн окурков, и их количество будет только увеличиваться. Разлагаются же окурки медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет.

ИННОВАЦИЯ. Австралийские ученые предлагают делать специальные капсулы, для чего испробовали несколько методов. При одном — окурки сушат при температуре 105° C, кладут под пресс, а затем пропитывают горячим битумом. Другой способ заключается в том, что высушенные окурки помещают в парафин, разогретый до 80° C. Все варианты протестировали на стабильность, упругость, плотность и наличие пустот, заполненных воздухом.

Как оказалось, самую большую нагрузку способна выдерживать смесь с содержанием капсул, пропитанных битумом, с плотностью 10-15 кг/м3 по количеству капсул в асфальтобетоне.

РЕЗУЛЬТАТ. Исследования показали, что капсулы из окурков не только укрепляют дорожное покрытие, но и снижают нагрев асфальта, что очень важно в городских условиях.