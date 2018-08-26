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Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать
Некоторым людям виноград противопоказан.
Виноград нравится почти всем – сладкие ягоды можно купить в магазинах почти круглый год. Но как бы вкусен и полезен он ни был, некоторым людям не стоит им увлекаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Богатый источник витаминов и минералов
Одна порция винограда весит 150 граммов или 30 ягод – в таком количестве содержится примерно 100 килокалорий, 1 грамм белка, совсем чуть-чуть жиров, 1,4 грамма клетчатки и целый набор витаминов и минералов, например, витамины А и С, калий и железо.
В винограде много воды, и поэтому он хорошо утоляет жажду и помогает поддерживать водный баланс в организме. Как и многие другие фрукты и овощи, виноград богат антиоксидантами, защищающими от многих болезней.
Однако виноград содержит много сахара – в 1 порции около 15 граммов сахара.
Ягоды для укрепления здоровья и поддержания красоты
Виноград содержит вещества, необходимые для хорошего самочувствия и здоровья, например, полифенол снижает риск заболевания раком, диабетом и синдромом Альцгеймера. Также он понижает вероятность заболевания остеопорозом, легочными и сердечными заболеваниями, и уменьшает возможность образования тромбов. Более того, виноград обладает противовоспалительным действием.
Сладкие ягоды помогают сохранить здоровье глаз и замедляют процесс старения кожи мозга, уменьшая риск заболеваний, влияющими на когнитивные функции мозга. Кожа лица будет вам благодарна, если вы нанесете маску из измельченного винограда – она снимает сухость и повышает эластичность кожи. Виноград улучшает память и способность усваивать новую информацию.
В винограде содержатся вещества, которые снижают риск образования рака груди и простаты, а витамин К необходим для защиты костей от травм и переломов.
Когда виноград может навредить
Если вы собрались угощать виноградом детей, то будьте крайне осторожны – по статистике виноград является одним из трех продуктов, которым чаще всего давятся маленькие дети.
Детям лучше всего давать виноград только после года – чаще всего совсем маленькие дети до конца не прожевывают ягоды, давятся кожицей или косточками. Перед употреблением виноград нужно очень хорошо промыть, поскольку он может быть обработан фунгицидами, защищающими ягоды от быстрой порчи.
В кожице ягод винограда может накапливаться много пестицидов и других вредных веществ, но в то же время это очень ценная часть винограда.
Виноградом не стоит увлекаться тем, кто принимает медикаменты, содержащие много калия, и тем, кто страдает заболеваниями почек.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, вред, виноград
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