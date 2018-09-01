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Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов

01.09.2018 15:53
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Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов

В Киеве появилась новая опасность. В сети показали, что в себе таит всеми любимая ягода. Фото опасных "наколотых" арбузов разместил пользователь сети Виталий Кустов на своей странице в Facebook.
В ягоде, которая была приобретена в столице, обнаружили неизвестное вещество коричневого цвета. Странную жидкость заметили после того, как арбуз разрезали.
"В Киеве появились странные "наколотые" арбузы. Купил сегодня у азербайджанцев вот такой экземпляр. Разрезал. По разрезу, по всей корке проявились дивные дырочки с коричневыми выделениями. Причем выделения - липкие", - написал мужчина.
Такой бы арбуз не мешало бы отправить на экспертизу дабы узнать, чем пичкают украинцев и к чему это может привести.
Источник from-ua



Теги: , отравление, опасность, арбуз
 
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