Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО

01.09.2018 20:25

Последний день лета 2018 года надолго запомнится жителям Украины и оккупированного Донбасса. 31 августа в Донецке был ликвидирован главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Россия традиционно обвинила в убийстве украинские спецслужбы. Но так ли однозначен ответ на этот вопрос и какую выгоду получит Киев от перемены имени российской марионетки на сепаратистском княжестве в ОРДО? Попробуем разобраться.

Как это было

В пятницу, 31 августа, около 17.00, Александр Захарченко вместе со своими приближенными отправился в донецкое кафе с чудным названием «Сепар», чтобы помянуть умершего накануне российского певца, политика и крестного отца российской мафии Иосифа Кобзона.

За день до этого главарь «ДНР» весьма предусмотрительно, как оказалось, объявил в «республике» трехдневный траур. Кафе «Сепар» находится в самом центре оккупированного Донецка на бульваре Пушкина — в считанных шагах от «правительственной резиденции» здания «совета министров ДНР».

Кафе принадлежит начальнику охраны Захарченко и было излюбленным местом отдыха «главы республики», где он чувствовал себя в полной безопасности. Однако, 31 августа Аннушка таки разлила масло, а неизвестный пока киллер заложил бомбу то ли в люстру, то ли в торшер кафе «Сепар».

По данным российского издания «Коммерсант», в момент взрыва исполнитель убийства находился рядом с кафе. Звонок, инициировавший подрыв, он сделал, как только Захарченко вошел внутрь заведения.

Взрыв сразу не убил главаря «ДНР», он умер спустя несколько минут в донецкой больнице. Больше повезло верному подельнику Захарченко «вице-премьеру» Александру Тимофееву, больше известному по позывному «Ташкент». Он был тяжело ранен и доставлен в больницу. Судя по последней информации, состояние «Ташкента» стабильно тяжелое, но опасности для жизни нет.

По сообщениям «министра здравоохранения ДНР» Александра Оприщенко, во время покушения на Захарченко, погиб и его телохранитель. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них пять пострадавших находятся на лечении в ИНВХ им. Гусака, угрозы их жизни нет, семерым пациентам помощь оказана амбулаторно. Оприщенко подчеркнул – распространяемая по социальным сетям информация «о пяти погибших, в том числе ребенке, не соответствует действительности».

В России практически сразу после покушения ворохом посыпались заявления, в которых безальтернативным заказчиком покушения объявили Киев.

Президент России в своем заявлении сделал интересный вывод, что Захарченко убили, чтобы «поставить народ Донбасса на колени», как будто Владимир Путин не знает, в какой нехорошей позе народ оккупированного Донбасса благодаря именно его усилиям находится последние четыре года.

После убийства Захарченко в Донецке прошли массовые облавы, арестованы десятки людей, единственная вина которых в том, что они оказались не в том месте и в не то время.

Позже появилась информация, что в организации покушения подозревается охранник Захарченко, который исчез сразу после взрыва.

По заявлениям «исполняющего обязанности главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, задержанные уже признались, что были участниками украинских ДРГ. Нет сомнений, что мастера своего дела в пыточных «республики» способны «выбить чистосердечное признание» в чем угодно, даже у самых сильных телом и духом людей. Но будем объективными и рассмотрим, в том числе, и украинскую версию ликвидации Александра Захарченко.

Версия 1: Захарченко заказали в Киеве

После того, как ряд известных украинских журналистов и экспертов сообщили, ссылаясь на свои достоверные источники, что лавры ликвидации террористов Моторолы и Гиви все-таки принадлежат украинским спецслужбам, нет сомнений — наши коммандос вполне были способны успешно провести такую операцию.

Но возникает вопрос, в чем выигрыш Киева от ликвидации Захарченко? Да, безусловно, ликвидация террориста такого уровня бьет по психологической устойчивости руководства ОРДЛО, понижает моральный дух оккупантов и демонстрирует силу и «длинные руки» украинских спецслужб. Но от перемены мест слагаемых ведь ничего не меняется. Новый «глава ДНР» Трапезников - такая же марионетка Кремля, как и Захарченко. И любой свой вдох и выдох он также, как и Захарченко, будет согласовывать с кураторами из Москвы.

Также надо отметить, что Александр Захарченко своим «высоким интеллектом» профессионального продавца кур работал на дискредитацию «ДНР» намного лучше, чем тысячи украинских министерств.

Чего только стоит заявления Захарченко о походах на Лондон и Варшаву.

А знаменитое освобождение прабабушки из Рейкъявика стало новой легендой ОРДЛО.

Даже самые ярые сторонники «русской весны» признавали, что куромаршал заставляет их тосковать по благословенным годам «украинской оккупации» Донбасса. А в марте 2017 года Захарченко пообещал, что Украина не проживет и 60 дней... Есть еще один важный фактор — ликвидация Захарченко может поставить под вопрос и так сомнительную легитимность Минских соглашений. Как известно, под этими документами со стороны сепаратистов стоят подписи Захарченко и Плотницкого. Одного уж нет, а другой далече. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже прямо заявил, что «убийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей».

А как известно, большинство санкций сегодня наложено на Россию именно из-за невыполнения Минска. Так что Украине давать такой козырь в руки Кремлю совсем не с руки.

Ну и безусловно, что убийство Захарченко может породить новые российские военные угрозы в адрес Украины. Что бы там ни говорили российские пропагандисты о скором наступлении «хунты» на Донбасс, в Киеве прекрасно понимают, что полномасштабное военное противостояние с Россией дорого обойдется стране, которая только стала на путь уверенного экономического роста.

В общем, в деле убийства Захарченко полностью исключать ведущую роль украинских спецслужб не стоит, но это именно тот случай, когда добытая овчинка явно не соответствует затратам по ее выделке.

Версия вторая: Заказчик - Кремль

Несмотря на «крокодиловы слезы» Путина и Володина, существует много аргументов, что именно Москва стоит за ликвидацией Захарченко. Как это уже не раз было в прошлом.

Напомним, что отстрел ставших ненужными марионеток - привычное дело для Кремля.

Даже сторонники «русского мира» знают, что к ликвидации «Бэтмэна»-Беднова, «Призрака»-Мозгового, Дремова, Жилина и Болотова украинские ДРГ не имеют ни малейшего отношения.

Захарченко вместе с «Ташкентом» своей жадностью и разворовыванием выделяемых Москвой немалых денег довел ситуацию в ОРДО до полного экономического хаоса. Дошло до того, что прибывшая в июне из России в Донецк группа политэкспертов и социологов, изучив настроения людей, настойчиво рекомендовала российским кураторам отказаться от идеи проведения «выборов» на оккупированной территории. Даже в тоталитарно построенной «республике» - это было чревато политическим и социальным взрывом.

Российский политик и писатель Эдуард Лимонов рассказал об интересных слухах, которые предшествовали покушению на главаря «ДНР» Адександра Захарченко.

«Сообщили, что в Донецке в кафе "Сепар" был взрыв и что там погиб глава ДНР Захарченко. Ну что, жалко мужика. Вчера мне говорили, что готовится увольнение Захарченко, и что главой ДНР станет Ходоковский», - написал Лимонов в своем Твиттере.

А вот что рассказал бежавший в Украину «бывший министр культуры ДНР» Юрий Лекстутес буквально за пару дней до ликвидации Захарченко. «Захарченко, я думаю, ликвидируют. Тимофеев, финансовая поддержка Захарченко, умнее, засядет где-то на островах под другой фамилией», - прогнозировал Лекстутес.

А неужели Москве не было бы проще снять Захарченко? Но нет. Во-первых, у Захарченко был серьезный силовой ресурс — лично подчиненные ему несколько тысяч боевиков из «республиканской гвардии». Москва вновь могла выставить себя на посмешище, как это уже случилось во время переворота в Луганске. Когда, учитывая соперничество ГРУ и ФСБ, ситуация с отстранением Плотницкого зависла на три дня. Да и кум Захарченко, Владислав Сурков, мог повлиять на ситуацию в интересах своего протеже.

Было и еще два фактора. В медийный образ Захарченко в ОРДЛО и в России было вложено много денег. Объяснять его отставку безудержным воровством — значит, собственными руками дискредитировать ОРДО. Так уж проще отправить «главаря ДНР» в пантеон «героев», сложивших голову в «борьбе за Новороссию».

Был и еще один деликатный момент. Четыре года назад главарь «ДНР», пораскинув своим куриным умишком, рассказал, что был «свидетелем» того, как украинские ВВС «сбили» малайзийский Боинг. «Я видел это собственными глазами. Я проезжал мимо Шахтерска. Если надо будет, то свидетели, которые видели то же самое — это не один десяток человек… Сразу понял, что самолет сбили украинские самолеты», — заявил Захарченко.

А это значит, что такого «ценного свидетеля» в ближайшее время захотели бы увидеть в Гааге. Какие показания дал бы Захарченко перед трибуналом в Нидерландах? Испытывать судьбу в Кремле явно не хотели.

Версия третья — разборки внутри «ДНР»

Отметим, что с момента появления ОРДО в ней постоянно происходила жесткая борьба видов за власть.

Не скрывали своих амбиций порулить «республикой» и получить свою долю от миллиардных потоков контрабанды такие персонажи, как Александр Ходаковский, бывший «народный губернатор» Павел Губарев и опальный Андрей Пургин. Некоторые из этих «политиков» всерьез считали себя претендентами на пост «главы ДНР» и рассчитывали принять участие в «выборах» осенью 2018 года. Однако заявление «общественности республики» о необходимости пролонгирования полномочий «главы республики» еще на один год могло подтолкнуть их к попытке изменить статус-кво силовым путем. Также у каждого из них были последователи в «силовых органах ДНР».

Но главным бенефициаром убийства Захарченко стал все же «серый кардинал» Дмитрий Трапезников. Через несколько часов после взрыва в кафе «Сепар» Трапезников был назначен «исполняющим обязанности главы ДНР».

Занимательна биография Трапезникова. Дмитрий Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

Работал менеджером донецкого футбольного клуба «Шахтер». Затем был руководителем ООО "Баустандарт", ООО "Биллиардай", БФ "Благосвит", ТД "Укоопвнешторг".

С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

В его биографии написано, что он был в «ополчении», но никто не знает, где конкретно с оружием в руках сражался Трапезников за свободу «Новороссии».

А потом совершил головокружительную карьеру от «главы временной администрации Тельмановского района ДНР» до «вице-премьера» и «главы администрации» Захарченко.

Указывая на футбольную строчку в биографии, многие в «ДНР» считают взлет Трапезникова следствием того, что он является протеже Ахметова. Если это действительно так, возможно, замысел замены Захарченко на Трапезникова гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Возможно, в Кремле пришли к выводу, что до выборов 2019 года оставлять Донбасс в подвешенном состоянии чревато таки новым потоком драконовских санкций, которые российская экономика выдержать будет не в состоянии. И поэтому Москве нужен срочный прогресс на украинском направлении. А задача Трапезникова и будет состоять в том, чтобы провести предпродажную подготовку перед возвращением «республики» в родную украинскую гавань, убрав из ОРДО наиболее одиозных фигур. И Захарченко всего лишь первый в списке.

Так ли это, мы узнаем уже скоро. Ну а судьба Захарченко не удивительна для тех, кто мало-мальски знает историю. Помнится, идейный вдохновитель ОРДЛО Владимир Корнилов написал книгу об истоках донбасского сепаратизма, которую назвал «Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта». Дело в том, что все соратники по сепаратизму Артема Сергеева были расстреляны ВЧК-НКВД или погибли при странных обстоятельствах.

Теперь он как настоящий поклонник «русского мира», живя в благополучной Голландии, может смело приступать ко второму тому своего опуса. Даже название сильно менять не придется.

А единственный шанс главарям ОРДЛО выжить в кремлевской мясорубке - это прийти с повинной к украинским властям и ждать приговора гуманного украинского суда. Какой-никакой, но все-таки билет в будущее.



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