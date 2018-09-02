Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией

02.09.2018 21:15

Фрукты надо систематически включать в диеты.



Фундаментальные исследования в области биохимии и физиологии питания, а также химии пищевых продуктов позволили получить конкретные представления о биологической ценности и механизмах лечебного действия фруктов и ягод. Фрукты и ягоды могут быть настоящим лекарством в некоторых случаях, поскольку содержат огромное количество витаминов и полезных веществ. МедикФорум выяснил, какие фрукты полезны при каких заболеваниях.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.



Можно считать установленным, что наряду с овощами фрукты - главный источник ряда витаминов, в частности С и Р. Во многих фруктах, особенно окрашенных в желтый и оранжевый цвета, содержится значительное количество каротина (провитамина А), а также фолиевая кислота, токоферолы (витамин Е), тиамин (витамин В), никотиновая кислота (витамин РР) и другие. Наиболее богаты витамином С черная смородина, шиповник, облепиха, лимоны, апельсины, некоторые виды яблок.



Помимо витаминов, в ягодах и фруктах содержится большое количество различных минеральных веществ, а также много микроэлементов.



Фрукты и овощи снабжают организм необходимым количеством витаминов, стимулирующих обменные процессы, способствующих повышению сопротивляемости к вредным воздействиям. И в этом их лечебное значение.



В отличие от многих продуктов животного происхождения в плодах и ягодах содержится значительно больше солей калия, чем солей натрия. Эти два вида солей оказывают в известной степени противоположное влияние на водный обмен в организме: избыток солей натрия, как правило, способствует накоплению жидкости в тканях, а соли калия обладают выраженным мочегонным действием. Вот почему врачи рекомендуют большое количество фруктов тем, кто страдает заболеваниями сердечнососудистой системы, почек, а также нарушением обмена веществ.



Определенный эффект фруктотерапии связан с наличием в плодах и ягодах, так называемых балластных веществ: целлюлозы и гемицеллюлозы. Они не подвергаются расщеплению в пищеварительном тракте, но механически раздражают нервные окончания его слизистой оболочки. Это стимулирует секрецию пищеварительных соков, усиление перистальтики кишечника и способствует более полному выведению холестерина из организма. Такие свойства фруктов позволяют рекомендовать потребление их в достаточно больших количествах при заболеваниях печени и желчного пузыря, атеросклерозе, болезнях кишечника, сопровождающихся запорами.



Фрукты, особенно не очень сладкие, обладают сравнительно низкой калорийностью. Поэтому их используют для проведения так называемых разгрузочных дней. Так, например, назначают яблочные дни, когда надо избавиться от избыточного веса: в течение дня человек ест только яблоки (пять раз в день по 300 граммов, то есть полтора килограмма).



Считается, что при пониженной кислотности желудочного сока определенную пользу приносит потребление кислых сортов ягод и фруктов, особенно их соков. Органические кислоты плодов создают в желудке кислую среду, частично заменяя недостающую соляную кислоту. Однако при анацидном гастрите, когда соляная кислота почти отсутствует в желудочном соке, есть кислые плоды можно только в периоды хорошего состояния. При обострении таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь, колит, разрешается употреблять только сладкие сорта ягод и фруктов - вначале в виде киселей, желе, муссов, а позже уже и в печеном виде.



Большинство фруктов действует послабляюще, однако некоторые (особенно отвары из них) замедляют кишечную перистальтику. Таким свойством обладают плоды и ягоды, имеющие вяжущий, терпкий вкус, богатые дубильными веществами: черника, черемуха, айва. Отвары и кисели из этих плодов используются как закрепляющее средство.



Регулируя процессы пищеварения, усиливая поступление пищеварительных соков, фрукты повышают усвоение белков и жиров. Поэтому необходимо включать плоды и ягоды в диеты страдающих острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, при которых нередко наблюдается понижение секреции желудка, а, следовательно, и ухудшается усвоение пищи.



Многие фрукты содержат и особые вещества - фитонциды, уничтожающие микробов. Это способствует санации полости рта, носоглотки, а иногда и желудочно-кишечного тракта. Разумеется, ни фрукты, ни ягоды не заменяют лекарственных противомикробных препаратов, а лишь дополняют их действие.



Итак, фрукты - обязательный компонент полноценного питания. Они необходимы и здоровым и особенно больным для сохранения и укрепления защитных сил организма. Иногда, как уже говорилось, плоды обладают и так называемым специфическим лечебным действием - мочегонным, регулирующим процессы пищеварения.



Фрукты надо систематически включать в диеты больных в сочетании с разнообразными пищевыми продуктами. В отдельных случаях, как, например, при виноградолечении (для страдающих заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, печени, почек), врачи ограничивают употребление других фруктов, а также овощей, минеральных вод, молока, кваса. Это необходимо, чтобы не вызвать повышения бродильных процессов в кишечнике, расстройства его функции.



В зимне-весенний период, помимо свежих фруктов, в лечебном питании можно использовать и консервированные - компоты, пюре, нектары, соки. Термообработка при консервировании, практически не снижает степень усвоения находящихся в плодах пищевых веществ. Витамин С, например, при консервировании сохраняется лучше, чем при обычном кулинарном приготовлении.



Но самое правильное - использовать ягоды и фрукты в сыром виде. Не забывайте перед употреблением их тщательно вымыть - все фрукты и овощи без исключения. Тяжелобольным можно протирать их непосредственно перед употреблением или готовить из них соки. Практика показывает, что нередко немытые или плохо вымытые фрукты и ягоды становятся причиной желудочно-кишечных инфекций.



В заключение хочу подчеркнуть, что нельзя превращать фруктотерапию в разновидность самолечения. Все советы по лечебному питанию может дать больному только врач, который его наблюдает.