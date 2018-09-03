Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь

03.09.2018 22:13

Специалисты из Йельского университета провели исследование и выяснили, что чтение может существенно продлить жизнь человека и улучшить его когнитивные способности.



Ученые считают, что необходимо читать не менее 30 минут в сутки для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Такое времяпровождение на 23% может снизить риск ранней смерти. Также чтение нормализует процесс сердечно-сосудистой системы, может уменьшить стресс и расслабить мускулатуру.



«Стоит погрузиться в интересную книгу на минимум несколько минут, и у людей мигом сокращается уровень напряжения», – заявили специалисты.



За 12 лет ученые провели исследование, в котором принимали участие 3500 человек, которым было рекомендовано читать как можно больше книг.



Также исследователи советуют больше читать пенсионерам, так как чтение позволяет поддерживать умственные способности.

Источник: https://zi.dn.ua