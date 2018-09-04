Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут

04.09.2018 16:06

Гибель Александра Захарченко фактически уничтожила нынешнее политическое руководство мятежных «республик». Ведь он был не только последним харизматическим лидером сепаратистов, но и демократическим избранным главой, пусть и не признанным «мировым сообществом». Поэтому потеря Захарченко стала для «Новороссии» куда большим ударом, чем смерти Моторолы и Гиви, или смещение также избранного, но мало популярного «главы ЛНР» Плотницкого. И это убийство окончательно поставило крест на всех наивных мечтах сепаратистов…

Кому это нужно?

Как только поступили новости о том, что при взрыве в центре Донецк погиб Александр Захарченко, сразу же начали возникать всевозможные версии и гипотезы. Но главным вопросом было не кто устроил диверсию, и даже не кто её организовал, а кто заказал устранение руководителя ДНР? Дело в том, что в наше сложное время исполнители нередко имеют к организаторам весьма отдаленное отношение: их могли просто нанять для выполнения «работы».

Если информация о бомбе-лампочке верна, то круг подозреваемых организаторов сужается до людей, имеющих хоть какой-то опыт работы со взрывными устройствами этой категории, но главное - доступ до таких взрывных устройств. Это всё-таки не придорожный фугас и даже не бомба со взрывателем из мобильного телефона. Сделать из простой лампы бомбу взрывающуюся при включении электричества, налив в её цоколь ацетон, может любой дурак. Поместить в матовый цоколь пластид и миниатюрный радиовзрыватель, в принципе, тоже можно, имея навыки – но вот самому такой взрыватель не сделать, а доступ к ним имеют лишь очень немногие.

Кто? Спецслужбы, диверсанты уровня ГРУ и ГУР, частные военные компании и работающие по частным заказам на очень богатых и влиятельных людей профессиональные киллеры, в рядах которых немало бывших военных и сотрудников спецслужб. Причем, это организаторы, а вот исполнителей, которые установили бомбу и нажали на кнопку, могли «взять с улицы» или завербовать в том же кафе. Причем, вербуя их, организаторы могли представиться им кем угодно: хоть спецназом ВСУ, хоть агентами ЦРУ. Так что задержанные в Донецке исполнители могут действительно верить, что выполняли задание «украинской ДРГ».

Всё это ничуть не проливает свет на возможных заказчиков. А тем временем все строят предположения, делают громкие заявления или тихо шепчутся в блогах, и версии множатся. Уже одних только серьезных насчитывается уже с полдюжины. Назовем их:

Политическое или военное руководство Украины, задавшись целью негласно, но планомерно уничтожить лидеров сепаратистов. Подобным образом поступали Израиль, США и та же Россия (убийство Дудаева, ликвидация лидеров чеченских боевиков). На этой версии настаивают сейчас в Донецке, её же раздувают по российским СМИ.

Кремлевское руководство, решившее убрать Александра Захарченко как мешавшего их планам и выказывавшего излишнюю самостоятельность. Данную версию выдвигают в Украине – в противоположность «киевскому следу».

Донецкие олигархи из группировок Рината Ахметова и Геннадия Узбека, а также союзные с ними донецкие прокуроры, силовики, чиновники и бизнесмены «второй гильдии», чей бизнес, имущество и положение пострадали из-за Захарченко и его окружения. Данная версия также предполагает, что основной целью диверсии был даже не Захарченко, а одиозный Александр Тимофеев, более известный как Саша Ташкент и уже перенесший похожие покушения.

Разборки внутри руководства ДНР, носящие сложный и хаотический характер. В данной версии также называют имя Александра Тимофеева как человека «обидевшего многих непростых людй».

«Хабадники», как прозвали группу известных днепропетровских и харьковских олигархов, объединенных своем членством в хасидском движении «Хабад», и в шутку называющих себя «жидобандеровцами». Весной 2014 года именно они организовали первый отпор «русской весне», они же организовали и профинансировали первые добробаты. А их состояния хватит, чтобы нанять лучших профессионалов. Сторонники этой версии считают, что «жидобандеровцы» ведут против сепаратистов свою личную войну, не информируя об этом Киев.

Ветераны АТО, объединившиеся в некую тайную организацию, также ведущие свою собственную войну в тылу противника. Данная версия весьма слаба в силу того, что возможности у ветеранов АТО довольно скромные (если речь идет не о драках за фермерские хозяйства), а вот существование их независимой «боевой группы» не потерпела бы киевская власть, которой везде мерещатся заговоры. Тем не менее, и эта версия тоже имеет немало сторонников.

Возвращение «донецких»

Если Коломойский или ветераны АТО не получили от смерти Захарченко ничего, кроме морального удовлетворения, то три вышеназванных вероятных заказчика имеют с этого конкретный гешефт. Взять, например, Кремль, который всегда боялся возникновения где-то неподконтрольной себе «России-2». Теперь в «республиках» не осталось ни одного яркого лидера, имеющего опору на внутреннюю поддержку, лишь какие-то серые тени, обязанные своим положением Кремлю и согласными беспрекословно выполнять его волю. Скажут им быстро интегрироваться обратно в Украину – побегут выполнят!

А Кремль и после смерти Захарченко заявил, что «Минским договоренностям нет альтернативы», то есть выходить из них он и не думает. Что же касается антиукраинской шумихи, поднятой в российских СМИ, где в убийстве Захарченко прямо (и безосновательно) обвиняют Киев, то многие полагают, что это шоу призвано отвлечь россиян от шока путинской пенсионной реформы.

Причастен ли к этому Киев, известно наверняка только самому Киеву, однако в любом случае он имеет с этого некоторые дивиденды. Во-первых, политическое руководство мятежных «республик» сейчас обезглавлено. Хотя Захарченко не был лидером «донецкого народа» изначально, а его таком сделали, на это потребовалось несколько лет раскрутки. Поэтому в ближайшее заменить его некем – разве что если в Донецк вернется Гиркин-Стрелков. Это в любом случае делает «республики» слабее, даже если Киев и не захочет этим воспользоваться.

Во-вторых, вопли о том, что «ликвидацию» Захарченко якобы устроили украинские спецслужбы, играют на руку Киеву в том плане, что они создают видимость успешной борьбы с сепаратистами. Это даже может чуток поднять рейтинг Петра Алексеевича, которого давно упрекают в том, что он «заморозил» АТО и не дает «патриотам» покончить с сепаратистами одним решительным ударом.

Но вот самую большую выгоду от смерти Захарченко получили всё-таки «донецкие». Дело в том, что теперь новым «главой республики» стал Дмитрий Трапезников, который с апреля 2016 года являлся заместителем председателя Совмина ДНР Захарченко и руководителем его Администрации. То есть фактически был человеком №2 в донецкой вертикали власти – а теперь он стал №1, и конкурентов во власти у него нет. У Трапезникова есть лишь кремлевские кураторы и донецкие хозяева.

В отличие от Захарченко, Трапезником является стопроцентным человеком Ахметова, причем доверенным и не раз выполнявшим его довольно специфические задания. Он 4 года работал менеджером ФК «Шахтер» и курировал его фанатов (а футбольные фанаты в Украине это еще круче чем «титушки»), потом руководил ахметовскими клубами с довольно криминальной репутацией, два года поработал заместителем главы Петровского района Донецка, потом работал в схемах Ахметова в ТД «Укоопвнешторг». Захарченко же в те времена мог ему разве что двери в автомобиле открывать.

В 2014 году Трапезникову выправили легенду, что он якобы воевал в «ополчении» (на самом деле нет) и «порекомендовали» Захарченко как «эффективного кризисного менеджера». Эта «эффективность» проявлялась в том, что Трапезников методично устранял от руководства городов и районов ДНР «случайных людей» (поднявшихся на волне «русской весны») и заменял их своими знакомыми из числа «ахметовской гвардии». И за 4 года Трапезников выстроил из них в ДНР «вертикаль власти», подконтрольную себе и своего боссу - но не Захарченко, а Ахметову.

Многие мэры и председатели советов, начальники управлений и даже руководство министерств – всё это люди Ахметова, получившие свои должности или сохранившие их с помощью Трапезникова. То есть он является «серым кардиналом» гражданской администрации ДНР. Также он имел большое влияние на МВД и госбезопасность «республики», поскольку и туда благодаря ему попало немало «старых кадров». Неподконтрольным Трапезникову оставалось только «ополчение» - чьих командиров убирали одного за другим.

О том, что в «республике» назревает смена власти, заговорили еще в начале нынешнего лета. Правда, никто и представить не мог, что это произойдет вот так, прогнозировали, что Захарченко могут убрать как Плотницкого, по приказу из Кремля и в ходе бескровного переворота. Поэтому версия о том, что взрыв в кафе «Сепар» заказало окружение Ахметова, выглядит весьма убедительной. Но, повторимся, пока что ни одна из озвученных версий убийства Захарченко не имеет никаких фактических подтверждений.

Это конец?

Мы все уже привыкли к тому, что врагов демонизируют и изображают в уродливо-карикатурной форме «кукрынизма». Вот и донецких «сепаров» украинская пропаганда рисует пьяными дегенератами с уродливыми мордами, перекошенными от ненависти ко всему украинскому. Ну а, в свою очередь, пропаганда сепаратистов рисует не менее уродливые образы «нацистов и карателей». Это делается для того, чтобы люди забыли, что враги – такие же люди, как и они сами. Никакой враг ничего не планирует и не устраивает «из злобы и ненависти», просто их планы и действия настолько противоречат нашим, а наши их, что найти мирный компромисс удается не всегда – особенно если кто-то активно подталкивает стороны к драке, а с первыми жертвами истошно кричит «не простим, отомстим!».

Дончане устраивали мятеж не для того, чтобы разграбить водочные магазины, а потом плясать под балалайку вприсядку. И не только для того, чтобы попытаться «уйти в Россию» вслед за Крымом. Среди сепаратистов было немало людей, кого коррупционный режим «донецких» достал не меньше, чем участников киевского Майдана. И тех, кто считал олигархическую систему, установившуюся в Украине (и существующую до сих пор), антинародной. Ведь не стоит забывать, что мятеж поддержали немало донецких сторонников коммунистов. Просто они сочли, что киевский Майдан – это не решение проблем, а создание новых, и что сближение с Россией лучше евроинтеграции. И выбрали для себя иной путь – увы, путь сепаратизма, сразу же сделавший их мятеж именно антиукраинским, а не антимайдановским или антинационалистическим.

Сначала дончане жили надеждой. Потом иллюзией надежды. Всё-таки их убеждали, что все прежние коррупционеры переселились «в Украину», а предприятия олигархов «национализируются», и их экономика полностью интегрируется в российскую. Думается, что смерть Захарченко и окончательный переход власти в «республике» к людям Ахметова, скоро развеет эти иллюзии. Самопровозглашенные «республики» окончательно перестанут быть «народными» по факту – а там может быть и по названию. Впрочем, у нас ведь тоже всё пошло вовсе не так, как ожидали участники Евромайдана…

Но что изменит смерть Захарченко в положении самих «республик»? Ведь сейчас все стороны кричат о неизбежном возобновлении военных действий. В Донецке Басурин (тамошний Тымчук) утверждает, что на 14 сентября намечено большое наступление ВСУ по всем фронтам. Российские СМИ обсуждают уже не вероятность атаки Киева на Донецк, а то, чем ответит на это Путин. В свою очередь в Киеве предупреждают, что сепаратисты могут устроить атаки на позиции ВСУ.

Всё же думается, что ничего не случиться. Во-первых, стороны лишь обвиняют друг друга в намерении нанесения удара, при этом утверждая что «мы не поведемся на провокации, мы соблюдаем договоренности». Во-вторых, никакое наступление никому не нужно. Сепаратистам самим это не под силу, а Путин не станет помогать им своим вторжением в Украину. Не испытывает желания освободить Донецк и Петр Порошенко, даже к выборам – а вдруг не получиться, лучше уж нулевой результат, чем очередной конфуз. К тому же Петру Алексеевичу вполне выгодно это многолетнее окопное противостояние: можно до скончания веков грозить агрессору кулаком с трибуны, зарабатывая себе политические очки.

Однако существует фактор «третьей силы». Однажды она уже спровоцировала активные боевые действия: это было в апреле 2014-го под Славянском, когда переговоры командования ВСУ и Гиркина были сорваны действиями «Правого сектора». И не все считают, что ПС действовал самостоятельно и руководствуясь патриотическими соображениями, есть мнение, что его направляла там самая «третья сила». Кто она – можно строить догадки, но это не официальный Киев. А желающих подгадить Петру Порошенко перед выборами новой бойней на Донбассе немало как внутри Украины, так и за её пределами.

Источник from-ua.