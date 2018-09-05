Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье

05.09.2018 22:34

Существует три надежных способа защиты от негативной энергии, но они не всегда помогают уберечься от энергетических вампиров. Дело в том, что такие люди не оказывают на других негативное влияние — они просто забирают позитивные эмоции, опустошая человека. После общения с энергетическим вампиром собеседник чувствует себя обессиленным: у него ухудшается не только настроение, но и физическое состояние.

Как определить вампира

Таким человеком нельзя стать, а можно лишь родиться. Зачастую все происходит автоматически. Многие энергетические вампиры не подозревают о том, что они являются таковыми.

Главный признак: после общения с вампиром вы почувствуете себя «разбитым». Резкое ухудшение настроения обеспечено тем, кто отличается высокой эмпатией, то есть способностью отдавать эмоции и принимать их. Такие люди притягивают вампиров, словно магнит.

Еще признаки:

негативные разговоры и эмоции;

стремление сделать вас зависимыми от них.

Если ваш близкий человек или коллега только и могут, что говорить о плохом, то знайте, что это истинный энергетический вампир. Нормальные люди не способны долго разговаривать о проблемах, ссорах и негативных воспоминаниях. Вампиры же могут безостановочно «накручивать» вас, рассуждая о том, какой плохой был ваш обидчик или родственник, с которым произошла стычка. Эти люди умеют провоцировать негативные воспоминания, после которых наступает период апатии или злости.

Стремление сделать вас зависимым может проявляться по-разному: например, человек намеренно не берет трубку, не отдает занятые ранее деньги, постоянно откладывает что-то на потом. Это выводит вас из душевного равновесия, заставляет постоянно вспоминать о нем. Кстати, энергетических вампиров среди мужчин и женщин примерно одинаковое количество, и сила их воздействия тоже находится на одном уровне.

Защита от вампиров дома

Если такой человек живет с вами под одной крышей, проблемы могут возникать постоянно, ведь просто избегать его не получится. В такой ситуации нужна самая надежная защита, а именно — игнорирование.

Во-первых, необходимо не сосредотачиваться на том, что говорит негативный человек. Он будет нагружать вас ненужной информацией, которую лучше просто пропускать мимо ушей. Думайте о чем-то своем в моменты разговора с близким человеком-вампиром. Это лучший способ оставаться в хорошем настроении.

Во-вторых, пытайтесь говорить как можно меньше. Иногда это не срабатывает в родных стенах. В таком случае поможет несложный прием: говорите с вампиром в закрытой позе, скрестив руки на груди. Это тонкая психологическая уловка, которая позволит «выключить» любого вампира, будь то опытный психолог или тот, кто даже не подозревает о своем «даре». Отвечайте таким людям максимально кратко и сдержанно.

Защита от энергетических вампиров на работе

От малознакомых и вовсе незнакомых вампиров отлично защищают металлы и камни-талисманы. Из металлических украшений лучше всего подойдут серебряные кольца и цепочки. Самые лучшие защитные камни — алмаз, хрусталь, оникс, лунный камень. Возможно, нейтрализовать всё негативное действие не получится, но хотя бы отчасти вы будете иметь защиту.

Старайтесь не ловить на себе их взгляд, меняйте тему разговора, умывайтесь и мойте руки после неприятного диалога. Не ведите долгих бесед, всячески избегайте общения. Лучший способ защиты — это игнорирование. Даже если внутри вы будете кипеть, постарайтесь как можно меньше показывать это. Через некоторое время вы почувствуете, что энергетический вампир уже не может причинить вам вред.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru