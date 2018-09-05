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Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей

05.09.2018 22:01
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Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей

Это метод американский военных.

Тысячи людей по ночам переворачиваются с боку на бок и не могут заснуть. Но технология американских военных помогает уснуть всего лишь за две минуты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Метод военных очень простой.

Чтобы заснуть за 2 минуты, лежа на спине необходимо расслабить все мышцы лица, в частности, язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.

Затем нужно опустить плечи максимально и попытаться расслабить руки. Дальше успокоить дыхание, расслабить туловище и в конце ноги. Расслаблять их необходимо постепенно, начиная от бедер и двигаясь плавно вниз до кончиков пальцев. 

После полного расслабления тела в течение 10 секунд необходимо очистить от мыслей мозг. Для этого существует три способа. Первый – представляете, что плывете на каноэ по спокойной реке или озеру и смотрите в прозрачное чистое небо.

Второй способ – можете представить себя в гамаке, покачиваясь в тихом лесу или на даче под еле слышное пение птиц и стрекотание кузнечиков. Третий вариант – заставить себя не думать ни о чем в течение хотя бы 10 секунд.

По словам специалистов, эта технология давно применяется армией США, а ее эффективность составляет 96% после 6 недель регулярных тренировок.



Теги: Донбасс, сон, бессонница, советы
 
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