Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала

08.09.2018 19:38

Актер Финн Джонс, исполняющий одну из главных ролей в «Игре престолов» рассказал о финале популярного сериала.

По словам актера, в конце шоу «Игра престолов» все герои должны умереть.

Он точно не может сказать, что ждет зрителей в конце сериала. Однако знает, что финал будет эффектным и очень трагическим. По мнению Джонса, главные герои точно должны будут погибнуть.

Источник ДонПресс