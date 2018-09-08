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Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала
08.09.2018 19:38
Актер Финн Джонс, исполняющий одну из главных ролей в «Игре престолов» рассказал о финале популярного сериала.
По словам актера, в конце шоу «Игра престолов» все герои должны умереть.
Он точно не может сказать, что ждет зрителей в конце сериала. Однако знает, что финал будет эффектным и очень трагическим. По мнению Джонса, главные герои точно должны будут погибнуть.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, актер, финал, Игра престолов
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