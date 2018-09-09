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ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу
Последний раз президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили по телефону около двух месяцев назад. "Раньше в этих разговорах был практический смысл, - делится с LIGA.net высокопоставленный чиновник из окружения украинского лидера. – Теперь эффективность разговоров стремится к нулю".
Порошенко и Путин абсолютно не доверяют друг другу. На многосторонних встречах постоянно повышают голос друг на друга, перебивая и обмениваясь угрозами. Часто лидерам Франции и Германии приходится прекращать их дискуссии. Как это выглядит – детально описал в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Недоверие и ненависть политиков - на пике. Последний пример – тема автокефалии для украинской церкви. Украинские дипломаты утверждают: стремительная "религиозная атака" Киева взбесила Путина. Пару месяцев назад он собрал экстренную встречу "православных чекистов", чтобы обсудить, как так вышло, что Украина сделала ход, о котором в Москве узнали в последнюю очередь – когда уже было поздно предпринимать ответные шаги.
"Поездка Кирилла в Константинополь была вынужденной. Он говорил Путину, что это унизит РПЦ, которая позиционирует себя более влиятельной и могущественной, а будет вынуждена выступить в роли просителя. Но Путин настоял, и Кирилл поехал", - рассказывают LIGA.net осведомленные собеседники из окружения украинского президента.
Предложение Путина сводилось к тому, что автокефалию следует рассматривать как совместное решение Константинополя и Москвы, но с рядом обязательств и требований к "раскольникам". Да и вообще - давайте еще поговорим, обсудим, проведем пару встреч.
Вселенский патриарх Варфоломей гостя выслушал. Разговор действительно был "встречей двух братьев", один из которых за много лет ничего так и не сделал с проблемой, которую должен был решить.
Поэтому предложение Москвы хоть прямо и не отвергли, но Варфоломей дал понять своему визави, что время разговоров и планов ушло - православный раскол в Украине будет преодолен силами Константинополя.
Теперь градус напряжения в общении Порошенко и Путина отсутствует. Они стали просто безразличны. Путин ждет, когда в Украине сменится власть и не хочет видеть Порошенко стороной переговоров. А Порошенко утратил интерес к поиску общего языка с нынешним российским президентом.
Путин упрекает Украину в эскалации - Порошенко везет в ЕС останки MH17. Путин называет российско-украинскую войну "гражданской" - Порошенко везет в ЕС паспорта россиян. В итоге, не имея возможности продавить оппонента, два президента устали от общения друг с другом.
За их спиной – российско-украинская война, не прекращающаяся уже четыре года. И убитые граждане России и Украины. Две страны погрязли в противостоянии, быстрого выхода из которого, на самом деле, никто не видит ни в одной столице мира.
Как и прежде, Москва в Минске делает все, чтобы всучить Донецк и Луганск на условиях автономии с правом диктовать всей стране политическую повестку дня. А Киев с союзниками пытается привести в Донбасс миротворцев, чтобы, наконец, покончить с войной.
Желания получить Украину целиком у Кремля больше нет. Собеседники LIGA.net в среде силовиков, политиков и дипломатов сходятся во мнении: реализуется ставка на уничтожение украинского государства. Делать это Москва хочет совместно с "осью ультрапопулистов" в ЕС, которые вот-вот объединятся и провозгласят единый фронт. ЕС, как никогда ранее, на грани выживания.
Поможет России и хаос внутри Украины. И чем его будет больше, тем лучше. Против Украины играет собственная практика последних 100 лет государственности. Все сценарии написаны новейшей историей – Москва лишь пытается их повторить, играя на противоречиях украинского общества.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Европа
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