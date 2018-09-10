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Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы
Окно. Казалось бы, что в нем такого необычного? Но представьте на мгновение, что вы вдруг оказались в доме без окон? Ощущение дискомфорта и учащенное сердцебиение – это лишь малые признаки того, что хочется из такого дома убежать как можно скорее, пишет Колобок. И наши предки также знали, что без окна и дом не дом. Но были случаи, когда и оно оказывалось под запретом. В каких? Смотрите сами.
Нельзя смотреть в окно ночью. Считается, что в темное время суток нечистая сила вольготно себя чувствует на улице и поэтому любой взгляд, брошенный в темноту, - это риск. Наши предки считали, что в это время бесы могут проникнуть в душу. И особенно уязвимы перед ними беременные, дети, а также душевнобольные люди.
В полнолуние лучше не только не выглядывать в окошко, но и даже смотреть на небо. Иначе женщина может потерять красоту, а у беременной может родиться больной ребенок, были уверены наши пращуры. Если выглянуть в окно на полнолуние или спать у окна в это время, можно лишиться удачи на 7 дней!
Во время грозы нужно подальше отойти от окошка.Наши предки верили, что во время грозы святой Илия едет на огненной колеснице, а нечистая сила разбегается в разные стороны, страшась его палицы. И любой бес может заскочить на человека в поисках убежища. Поэтому и пострадать можно «за компанию». Даже если вы улыбнулись на этот запрет, все же помните: работники МЧС предупреждают, что во время грозы надо обязательно отойти подальше и от дверей, и от окон!
Также не стоит с любопытством выглядывать в окно во время похорон. Считается, что в это время душа умершего еще летает рядом с телом и поэтому, увидев «наблюдателя», может устремиться к нему, чтобы забрать с собой.
Еще окно во время прощания с покойным может сработать как увеличительная линза, умножая боль и негатив, которые присутствуют в это время. А это в свою очередь принесет беды в жизнь «наблюдателя», а также членов его семьи. Поэтому во время похорон желательно закрыть окна, задернуть занавески и отойти подальше, чтобы не проверять на собственном опыте – правы были предки или нет, формируя такой запрет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, окно
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