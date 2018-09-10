Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье

10.09.2018 22:13

Нумерологические расчеты являются хорошим подспорьем в жизни. С их помощью можно избежать многих неприятностей, а также добиться благополучия и счастья в любви.

Нумерологи утверждают, что дата свадьбы может многое рассказать об отношениях в паре. С помощью точного расчета вы сможете узнать новые подробности своей жизни, скорректировать поведение и достичь гармонии в семье, пишут Подробности.

К тому же, этот расчет поможет выбрать оптимальное время для бракосочетания и станет гарантом крепких отношений. Если вы уже находитесь в браке, то представленный расчет поможет вам определить слабые стороны и вместе с партнером исправить отношения.

Чтобы получить необходимую цифру, нужно сложить все числа в дате вашей свадьбы, продолжая складывать до тех пор, пока не получится однозначное число. Например, дата вашей свадьбы 16.08.2010 = 1+6+0+8+2+0+1+0=18=1+8=9. Искомое число и будет вашим ключом к разгадке секретов семейного благополучия.

Также вы сможете рассчитать наиболее благоприятное число для вашего бракосочетания. Для этого необходимо сложить цифры даты рождения невесты (к примеру, 11.05.1988 = 1+1+0+5+1+9+8+8=33=3+3=6) и жениха (к примеру, 11.07.1986 = 1+1+0+7+1+9+8+6=33=3+3=6), затем сложить получившиеся цифры (6+6=12=3). Значит, третье число любого месяца будет для вас удачным днем, если вы решите узаконить свои отношения.

Значение цифр

Единица сулит паре стабильный брак, однако в отношениях могут быть разлады. Единица является числом лидерства, поэтому семейные отношения необходимо начинать с поисков компромиссов. В такой семье половинки будут стремиться "перетянуть одеяло" на себя, настаивать на своем, что может вызвать бурю негодования. Не пытайтесь поставить себя и свои желания выше своей половинки, чтобы избежать ссор. Если вы сможете ужиться, то со временем бурные отношения поутихнут, и в семье наступят лад и гармония. К тому же вибрации числа 1 помогают супругам поддерживать друг друга в амбициозных начинаниях, вместе развивать бизнес и постоянно подкидывать партнеру новые интересные идеи. Такой союз, основанный на взаимопонимании и уступках, обещает быть крепким и долговечным. Эксперты рекомендуют парам с таким числом свадебной даты исключить из отношений скуку. Она будет губительна для ваших отношений. Разнообразьте свой досуг интересными путешествиями, активным времяпровождением, и вы сможете направить избыток энергии в мирное русло.

Двойка помогает паре сохранить любовь с ее трепетом и нежными чувствами на протяжении многих лет. Эта цифра отвечает за доверие и близкие партнерские отношения, романтический настрой. Не забывайте баловать своих половинок милыми подарками, проявляйте чувства и признавайтесь им в любви, и ваши отношения сохранят трепет первой встречи. Негативным фактором для такого брака может стать подозрение одной из половинок в неверности партнера. Сохранить брак вы сможете, если периодически будете расставаться на непродолжительное время. Одиночество поможет разнообразить отношения и внести в них нотку грусти, которая после встречи обернется радостью и новыми признаниями в искренних чувствах. Оградите друг друга от страданий и разочарований, и ваш союз будет предметом для подражания.

Тройка вносит в отношения дисгармонию и беспокойство. В таких союзах нередки эгоистические наклонности, когда половинки перестают взаимодействовать и начинают собственный путь развития. Такие отношения губительны, поэтому для сохранения крепкой семьи вам стоит учитывать мнение и желания партнера. Тройка создает вибрации, которые влияют на восприятие рутинной жизни. Скука и однообразие могут разрушить семью. Сохранить гармонию вы сможете, если будете бережно относиться к своим половинкам и поровну распределять бытовые дела. Также сохранить брак помогут частые путешествия и смена обстановки, минималистичный дизайн интерьера и минимум вещей. Так вы сможете меньше времени проводить за уборкой, а в свободное время найти занятие, которое вам обоим доставит массу удовольствия.

Четверка - союз людей, которыми управляет четверка, не самый надежный. Эта цифра отвечает за саморазвитие, поэтому интересы партнеров распространяются лишь на личные достижения и цели. В таком браке мужчина и женщина редко привязаны друг к другу и часто воспринимают вторую половинку как помеху для личного роста и развития. Наличие детей также мало что меняет в отношениях, поэтому нумерологи рекомендуют взвесить все "за" и "против", прежде чем заключать брак под влиянием четверки. Нередко в таких семьях проблемы накапливаются годами, а затем выплескиваются в крупные ссоры. Сохранить взаимоотношения в уже сложившейся семье можно с помощью внимания к своему партнеру и усердия, направленного на достижение взаимопонимания. Вас могут объединить общие цели, развитие бизнеса или иные достижения, к которым вы можете идти рука об руку, помогая и поддерживая партнера.

Пятерка отвечает за новые эмоции, впечатления и увлечения. Брак людей, объединенных этой цифрой, обещает быть устойчивым и интересными. Их окружает множество знакомых, а общие увлечения или хобби помогают справиться с бытовыми проблемами. Супруги смогут добиться больших высот в деловом поприще, поддерживая начинания друг друга. Энергетика пятерки позволяет партнерам буквально лучиться энергией и направлять ее в любое русло. Как правило, в таких семьях всегда есть место смеху и прекрасному настроению, а дети в союзе рождаются под счастливой звездой удачи и везения. Однако при всем радужном отношении супругам стоит внимательно относиться к потребностям друг друга и позволять своим половинкам время от времени находиться в уединении.

Шестерка является самой гармоничной цифрой. Положительные вибрации шестерки позволяют супругам наслаждаться обществом друг друга и жить во взаимопонимании и любви. Семьи, в которых супруги уделяют внимание друг другу, поддерживают во всех начинаниях и не пытаются поставить себя выше, быстро встают на ноги и обретают финансовую независимость. Чтобы семья на протяжении многих лет оставалась крепкой и гармоничной, супругам необходимо помнить и о домашнем уюте - немаловажной части счастливой жизни.

Цифра семь нередко вызывает в людях желание замкнуться и оградить себя от внешнего мира. В связи с этим в парах, где одна из половинок не привыкла долго обходиться без общения, быстро наступает разлад. Однако если оба партнера привыкли жить в узком кругу семьи и не допускать в него посторонних, брак будет долгим и счастливым. Вибрации числа семь влияют на обоих партнеров, поэтому вступать в брак под таким покровительством следует людям, обладающим спокойствием и непоколебимостью, иначе импульсивность одного из партнеров будет причинять массу неудобств паре.

Семейным парам, которые планируют заключить брак под влиянием восьмерки, следует быть внимательными и осторожными. Дело в том, что эта цифра объединяет людей, нацеленных на карьерный рост. Если один из партнеров нуждается в постоянном внимании, а второй большую часть времени будет посвящать работе, то ссоры и конфликты неизбежны. Нумерологи называют восьмерку числом трудоголиков, и если вы не относите себя к ним, то стоит перенести дату свадьбы на другое число. К сожалению, большинство браков, заключенных между партнерами с разными целями в жизни, разрушаются от вибраций этого числа.

Девятка является числом, оберегающим семейные отношения. Если паре важнее не карьера, а семья, то это число станет вашим талисманом счастья и благополучия. Гармоничный союз, в котором супруги находят удовольствие в самоотдаче семье, ничего не требуя взамен, обречен на успех и счастье. В таких союзах паре стоит задуматься о нескольких детях, чтобы дарить им свою любовь и заботу. Нередко семьи с кодом девять заводят нескольких питомцев, ощущая потребность в постоянной заботе над беспомощными существами.

Планирование даты свадьбы является важным шагом в отношениях. Чтобы быть уверенными в своем избраннике, вы можете рассчитать код нумерологической совместимости и превратить отношения в идеальные. Эксперты рекомендуют также использовать обереги, которые сохранят в семье мир и не позволят негативной энергетике повлиять на ваши взаимоотношения.

Источник: https://from-ua.com