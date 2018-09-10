В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса

10.09.2018 18:10

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводит в Донецкой области акцию «Твоим освободителям, Донбасс!». В течение двух лет, с мая 2018 года до мая 2020-го, в регионе будут отреставрированы памятники погибшим в Великой Отечественной войне.

В поселке Яровая Лиманского района Донецкой области 8 сентября состоялось открытие отреставрированного мемориального комплекса. На торжестве, приуроченном к 75-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, местные жители возложили цветы к обновленному обелиску погибшим односельчанам.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил: «Для нас большая честь принять участие в реконструкции памятников героям минувшей войны, освободителям Донбасса, которые боролись за независимость нашей Родины, а многие и полегли здесь. Особенно приятно отметить, что все работы были выполнены от всей души местными скульпторами. Фонд продолжает внедрение программы «Твоим освободителям, Донбасс!». И к 9 мая 2020 года, когда Украина будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, мы отреставрируем 60 памятников героям-освободителям нашей Родины!»

Комплекс и братская могила в Яровой требовали капитального ремонта, работы там не проводились с 1989 года.«Надписи были стерты, фамилии не читались, плиты осыпались… Сейчас у меня появилось ощущение праздника. Когда дети возложили цветы и выглянуло солнце, я подумала, что наши погибшие односельчане будто вернулись из небытия, чтобы напомнить нам, как важно жить в мире. Мы будем поддерживать комплекс в порядке в знак памяти и уважения к подвигу нашего народа», -поделилась впечатлениями жительница поселка Нина Недоступ.

К памятной дате освобождения Донбасса Фондом были отреставрированы также братские могилы в селах Малый Раздол, Знаменовка, Зеленый Брод, Дмитро-Дарьевка и Никольское Александровского района; восстановлен памятник воинам-максимовцам в селе МаксимовкаМарьинского района; отреставрирован мемориал «Родина-мать» в селе Елизаветовка Марьинского района. В ближайших планах - восстановление памятников в Константиновском, Дружковском и Покровском районах.