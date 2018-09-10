Все рубрики раздела
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса
Благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводит в Донецкой области акцию «Твоим освободителям, Донбасс!». В течение двух лет, с мая 2018 года до мая 2020-го, в регионе будут отреставрированы памятники погибшим в Великой Отечественной войне.
В поселке Яровая Лиманского района Донецкой области 8 сентября состоялось открытие отреставрированного мемориального комплекса. На торжестве, приуроченном к 75-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, местные жители возложили цветы к обновленному обелиску погибшим односельчанам.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил: «Для нас большая честь принять участие в реконструкции памятников героям минувшей войны, освободителям Донбасса, которые боролись за независимость нашей Родины, а многие и полегли здесь. Особенно приятно отметить, что все работы были выполнены от всей души местными скульпторами. Фонд продолжает внедрение программы «Твоим освободителям, Донбасс!». И к 9 мая 2020 года, когда Украина будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, мы отреставрируем 60 памятников героям-освободителям нашей Родины!»
Комплекс и братская могила в Яровой требовали капитального ремонта, работы там не проводились с 1989 года.«Надписи были стерты, фамилии не читались, плиты осыпались… Сейчас у меня появилось ощущение праздника. Когда дети возложили цветы и выглянуло солнце, я подумала, что наши погибшие односельчане будто вернулись из небытия, чтобы напомнить нам, как важно жить в мире. Мы будем поддерживать комплекс в порядке в знак памяти и уважения к подвигу нашего народа», -поделилась впечатлениями жительница поселка Нина Недоступ.
К памятной дате освобождения Донбасса Фондом были отреставрированы также братские могилы в селах Малый Раздол, Знаменовка, Зеленый Брод, Дмитро-Дарьевка и Никольское Александровского района; восстановлен памятник воинам-максимовцам в селе МаксимовкаМарьинского района; отреставрирован мемориал «Родина-мать» в селе Елизаветовка Марьинского района. В ближайших планах - восстановление памятников в Константиновском, Дружковском и Покровском районах.
Теги: Донбасс, Борис Колесников, освобождение, годовщина
- Колесников стал президентом "Донбасса"
- Янукович проконтролировал строительство аэропорта в Донецке
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- "Укрзализниця" начала проектировать наземное метро в Донецке
- В Украине обеспокоились потерей грузооборота в портах
- Кличко призвал Тимошенко отказаться от президентской гонки в пользу Порошенко
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- "Вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - у Порошенко заявили, что не пойдут на уступки оккупантам18:48
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Военные из Украины будут наблюдать за учениями в Беларуси18:00
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- Порошенко изменил сроки призыва в армию17:35
- Конец дождям: синоптик порадовала украинцев «теплым» прогнозом17:17
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк