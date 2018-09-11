Все рубрики раздела
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"
Depo.ua розпочинає проект "Вибори-2019. Повне оголення". В рамках проекту ми створимо електоральну карту округів. Як змінювались межі округів, хто і коли перемагав на окрузі, а головне завдяки чому, які технології застосовувалися, які були успішними, а які – ні. Хто претендує на цей округ на майбутніх виборах та які у них позиції – про все це в повній версії електоральної карти округів з 1 вересня.
Центр – місто Бобринець
Опис меж: частина Подільського, частина Фортечного районів міста Кропивницького, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Кіровоградський, Компаніївський, Новоукраїнський райони, селище міського типу Нове Кіровоградської міської ради
Кількість виборчих дільниць: - 232
Орієнтовна кількість виборців:147 775
Довідка. У далеких 1998-му та 1999-му теперішній виборчий округ № 100 був №99 із центром у Новоукраїнці. Налічував 186,8 тис. виборців. На той час до нього відносилися місто Кіровоград (мікрорайони Стара Балашівка, Солодка Балка, Правобережна частина мікрорайону Лелеківський, селище Нове Кіровоградської міської ради), райони: Бобринецький, Компаніївський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоукраїнський, Устинівський.
У 2002-му він став одномандатним виборчим округом №100. Центр – м. Новоукраїнка. До складу округу входили: частина Кіровського району Кіровограду у межах мікрорайонів Старої Балашівки, Нової Балашівки та частина Ковалівки, смт Нове, Бобринецький, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Устинівський райони. Орієнтовна кількість виборців – 184 тисячі.
У 2004-му він став ТВО (територіальним виборчим округом) № 101 із тими ж самими районами. Кількість виборців зменшилася до 152,7 тисяч.
У 2006-му округ розбили на два "схудлих". ТВО на той момент №96 із центром у місті Бобринець включав однойменний район, а також Долинський, Новгородківський і Устинівський райони. А ТВО №97 із центром в Новоукраїнці та однойменним районом у складі мав Добровеличківській, Компаніївський, Маловисківський райони. Така ж сама диспозиція збереглася і на позачергових парламентських 2007 року.
У 2010-му він був ТВО №101. Центр: місто Бобринець. Включав в себе Бобринецький, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Устинівський райони із кількістю виборців 141,2 тисяч.
У 2012 році він стає сучасним ОВО №100.
Політичні симпатії місцевого електорату щодо персоналій
Округ №100 навряд чи можна назвати як його попередника №101 протестним. Тут скоріше має місце симбіоз провладних сил та опозиціонерів. Щодо мажоритарників – на "сотому" обирають близьких до владних кіл персоналій.
У 1998 році Юлія Тимошенко була членом ВО "Громада" та головою ВО "Батьківщина", але йшла на вибори самовисуванням. На той час вона вже була народним депутатом України. Поки інші всерйоз "чубилися" у Кропивницькому, Тимошенко пройшла тихесенько. Її тодішній суперник – комуніст, голова ВАТ "Новоукраїнка-агросервіс" Василь Круценко, програв майже 14%. Вже тоді Тимошенко використовувала хитрі "прийомчики", коли начебто прості люди їздили у громадському транспорті та розказували електорату яка "Юля молодець". Це коштувало небагато, а ефект мало серйозний. Так і перемогла. А про округ потім забула.
Свого часу, з 2000 року і майже до 2009-го, це була царина провладного на той час політика Олександра Біловола, який був у різних політсилах ("Демсоюз", "Єдина Україна", "СДПУ(о)"), а у 2012-м - в Партії регіонів.
Лікарів "на селі" поважали завжди. У 2002-му Біловол висувався від виборчого блоку партій "ДПУ" і "Демсоюз", а його суперник, член ВО "Батьківщина", перший віце-президент федерації фермерів України Микола Бойко йшов як самовисуванець. Програш останнього був нищівний: Біловол взяв 57,14%, Бойко – 9,36%.
Нардеп-лікар Біловол, що був головою Державної акціонерної компанії "Ліки України", покинув Кропивниччину у 2009 році, коли потрапив у Кабінет міністрів України першим заступником міністра охорони здоров'я України. А потім подався до Харкова. Від цієї території і зайшов у ВР останнього скликання з "Відродженням"
З 2012 року за ВО №100 починає боротьбу одіозний бізнесмен та політик Станіслав Березкін. Колишній голова наглядової ради промислової групи "Креатив" Березкін здобув мандат з результатом у 36,88%. (А до цього він у 2011 році став депутатом за списками БЮТ). У 2012-му найближча суперниця від ПП ВО "Батьківщина" директорка ПАТ "Кіровоградській механічний завод" Ольга Гранатова у 2012-му набрала 32,56%.
Ніхто і не сумнівався, що Березкін не буде із партією, що має хиткі позиції. 21 лютого 2014-го він оголосив про вихід з фракції та партії ПР. Вдруге Березкін переміг на позачергових парламентських виборах в жовтні 2014-року як самовисуванець із результатом 28,02%. Його найближчий суперник, також екс-член Партії регіонів бізнесмен Микола Онул отримав вдвічі менше - 13,54%. У парламенті 8-го скликання Березкін, як і його попередник Біловол, став "відродженцем".
Чому перемога на останніх парламентських дісталася Безкину здогадатися не важко: по-перше в Компаніївському районі на території виборчого округу працює його підприємство - "свинарник". І хоча багато хто із місцевих скаржиться на "вонізму" від виробництва, вагу має те, що люди мають робочі місця. А у райцентрах, де повальне безробіття, це важливо. Також нардеп ніколи не скупився на обіцянки, демонстрував лояльність любій владі. А його помічники відвудують із подарунками різноманітні заходи, що проводяться на окрузі. Люди люблять презенти та "вірно" голосують.
Зауважимо, що нардеп офіційно порвав із ПрАТ "Креатив", а його ставленика Юрія Давидова зараз розшукує поліція. Офіційні джерела повідомили, що службові особи підприємства шахрайським шляхом заволоділи майже 4 тис. тонн насіння соняшника загальною вартістю 37,4 млн грн.
Парламентські вибори (межі округу №100)
1998 рік
Юлія Тимошенко – 38,50%
Василь Круценко (КПУ) – 24,64%
2002 рік
Олександр Біловол – 57,14%
Микола Бойко– 9,36%
2012 рік
Станіслав Березкін (ПР) – 36,88%
Ольга Гранатова – 32,56%
2014
Станіслав Березкін 28,02%
Микола Онул – 13,54%
Політичні вподобання щодо партій та президентів
Цю територію колись вважали "червоним регіоном", бо довгий час тут перемагали комуністи. На президентських 1999-го Симоненко тут серйозно "порвав" Кучму, відвоювавши у майбутнього двострокового очільника держави більше 22%.
Ця сама тенденція збереглася щодо партій у 2002 році. Лідером була КПУ (22,58%), що перемогла ВБПП "Виборчий блок Юлії Тимошенко" (13,97%) і ВБПП "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" (11,17%).
Складні президентські вибори у 2004-му з масовим фальшуванням на користь "золотого унітазу" принесли і після скандалів Януковичу на цьому окрузі непоганий результат - 32,47%. Тим не менш загальна піднесеність людей на Майдані підмогла Ющенку: він отримав майже вдвічі більше Януковича - 63,15%.
Виборчі перегони 2006-го дали лідерство БЮТу із результатом 32,74%. Ледь не вдвічі програли їм регіонали – 19,31%. СПУ взяла 11,84%. Литвинівці вийшли вперед ющенківців – 7,86% та 7,02% відповідно. Зіграло роль те, що Литвин був головою Верховної Ради та й ця територія була під патронатом "Народної партії".
На позачергових парламентських 2007-го посилили свої позиції Блок Юлії Тимошенко (39,52%) та Партія регіонів (26,40%). ПР наростила "політичного м'яса" більше ніж тимощенківці. Збільшив до 11,81% показники пропрезидентський Блок "Наша Україна – Народна самооборона" .
На президентських 2010-го Юлія Тимошенко отримала лідерство – 36,12%. Віктор Янукович їй поступився – 28,19%, але не так багато, як свого часу Ющенку.
Картина міняється на виборах 2012 року. Зрозуміло, вірні служаки президента -"золотого батона" як змогли підвищили процент босу: тоді перемогла ПР по одномандатному виборчому округу з результатом 30%. У ВО "Батьківщина" 25,54%, а у ПП "Удар" Кличка – 13,96%. Не дуже відірвалися від цієї політсили "комуняки" – 13,18%. Відкриттям тих виборів було складання звання "червоного регіону". ПП ВО "Свобода" дала тоді не очікувано непоганий результат у 10,44%, підперши КПУ.
Щодо більш сучасних політичних "розкладів" партій, то у 2014-му лідером став ПП "Народний фронт" – 25,84%. Другим був БПП із результатом - 20,07%. Третіми стали радикали - 13,30%. ППВО "Батьківщина" набрала всього 9,9%. "Самопоміч" - трохи більше 7%, а опоблоківці взяли лише 5,84%.
А от діючий Президент України Петро Порошенко тут переміг Юлію Тимошенко: 46,08% проти 19,96%.
Президентські вибори (межі округу №100)
1999 рік. II тур
Петро Симоненко - 58,90%
Леонід Кучма – 36,20%
2004 рік. III тур
Віктор Ющенко – 63,15%
Віктор Янукович – 32,47%
2010 рік. II тур
Юлія Тимошенко – 36,12%
Віктор Янукович 28,19%
2014 рік
Петро Порошенко – 46,08%
Юлія Тимошенко - 19,96%
1998 рік
Комуністична партія України – 33,47%
ВО "Громада" – 19,44%
Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України "За правду, за народ, за Україну!" - 18,27%
2002 рік
Комуністична партія України – 22,58%
ВБПП "Виборчий блок Юлії Тимошенко" – 13,97%
ВБПП "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" – 11,17 %
2006 рік
Блок Юлії Тимошенко – 32,74%
Партія регіонів – 19,31 %
Соціалістична партія - 11,84%
Народний блок Литвина – 7,86%
Блок "Наша Україна" – 7,02%
2007 рік
Блок Юлії Тимошенко – 39,52%
Партія регіонів – 26,40%
Блок "Наша Україна – Народна Самооборона" – 11,81%
2012 рік
Партія регіонів – 30%
ВО "Батьківщина" – 25,54%
Політична Партія "Удар Віталя Кличка" – 13,96 %
Комуністична партія - 13,18%
2014 рік
Політична партія "Народний Фронт" – 25,84%
Партія "Блок Петра Порошенка" – 20,07%
Радикальна партія Олега Ляшка – 13,30%
ВО "Батьківщина" – 9,90%
Політична партія об'єднання "Самопоміч" – 7,02%
Політична партія "Опозиційний блок" – 5,84%
На що сподіватися політикам
За цю територію сильніше за інших будуть боротися політсили діючого Президента України Петра Порошенка із Юлією Тимошенко. Підключаться ляшківці. У будь-якому разі серед основних гравців вже вагомих відривів, як у було у 2014-му, не слід очікувати.
Щодо розкладів у районах. Окрім голів райдержадміністрацій, які представляють пропрезидентську політичну силу Порошенка, вибори робитимуть голови райрад. Саме у ВО №100 тут представлені досвідчені політики. У Бобринецьому районі це – перевірений політичний боєць, на даний час ляшківка Олена Гадемська. У Вільшанському – це колишній литвинівець, колега Гадемської радикал Михайло Лець. У Добровеличківській райраді головна – Людмила Корніжнко від УКРОПу. На Компаніївщині голова районної ради - Вадим Спіктаренко з БПП. Його колега з тієї ж політсили Валерій Савенко на Новоукраїнщині суміщає посади голови РДА та райради. У Кіровоградському районі головує представниця "Народного фронту" Алла Поліщук.
Теги: Донбасс, выборы, Юлия Тимошенко, выборы президента
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- В Донбассе Янукович "взял" свыше 90%. Подробности голосования в регионе
- В Донбассе массово "минируют" избирательные участки
- В Славянске на избирательный участок явились "незваные" гости
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Янукович - Кащей, а Тимошенко - Баба Яга. Яценюк рассказал сказку
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
- Побитий Жириновським у Москві "бандерівець" виявився жителем Луганська16:11
- После смерти Захарченко боевики не выходят на связь для ремонта инфраструктуры- Куць15:46
- Очередная смерть на КПВВ! На пункте пропуска «Майорск» умер мужчина15:30
- В Донецке боевики «ДНР» и наемники из РФ «укрепляют» места своей «дислокации»14:36
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- От нее зависят жизни: Гройсман рассказал о важнейшей реформе, которая стартует в 2019-м17:47
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
- Кремль "прокололся": Россия подготавливает почву для устранения одиозного блогера Анатолия Шария16:28
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России