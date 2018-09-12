7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток

12.09.2018 21:00

В доме всегда должны царить мир и гармония. Как защитить свое жилище от негативной энергии с помощью самых простых предметов, пишет 7 secunde.

1. Держите на столе мед.

Знаете ли вы, что с древних времен мед считается символом изобилия и благополучия? Существует даже выражение "как медом помазано", а все потому, что на мед слетаются не только пчелы, но и удача. Поэтому, чтобы сохранить мир и гармонию в семье, на столе нужно держать небольшой контейнер с медом.

2. Поставьте на подоконник горный хрусталь.

Кварц или горный хрусталь, расположенный в светлом месте, например, на подоконнике, притянет положительную энергию, счастье и удачу.

3. Стелите белую скатерть.

Чтобы избегать ссор и недоразумений, используйте белую скатерть. У нее есть способность примирять всех членов семьи.

4. Бросьте в мешочек 33 медных монеты.

Чтобы в доме всегда водились деньги, нужно собрать 33 монеты из меди, символ успеха. Монетки должны быть одинакового достоинства, и быть в обиходе в вашей стране. Для активизации медных монеток, положите их на ночь на подоконник при растущей луне. Не показывайте их никому, чтобы не спугнуть удачу.

5. Держите хлеб в деревянной хлебнице.

6. Используйте серебряные ложки.

Для того, чтобы серебряная ложка стала настоящим талисманом, ее необходимо держать отдельно ото всей остальной посуды.

7. Храните в доме березовый веник.

Березовый веник – мощный оберег от злых сил и негативной энергии. Сделает его нужно самостоятельно, срезав несколько ветвей с молодой березы, без дупел и повреждений. Оборвите с веточек все листья и перевяжите веник красной шерстяной ниткой. Он обязательно должен стоять или висеть ручкой вверх.

Кроме всего прочего, не пускайте в дом женщин, которые хотят детей, и ликвидируйте все, что притягивает бедность - хлам, разбитые чашки и зеркала, ненужные вещи, поломанную технику.

Источник: https://from-ua.com