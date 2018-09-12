Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса

12.09.2018 09:00

Это серьезное испытание для иммунитета.



Ученые рассказали, какой стиль питания сильно бьет по иммунной системе. По мнению специалистов, что отказ от животного белка может привести к серьезным нарушениям работы иммунной системы человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.



Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, эксперты которой относят мясо и продукты на его основе к канцерогенным, провоцирующим онкологические заболевания, группа международных экспертов в результате последнего исследования пришла к выводу, что без мяса организм не получает вещества, важные для работы ключевых биологических систем.



Люди, отказывающиеся от мяча рискуют «заполучить» аутоиммунные болезни, проблемы с мышечной системой, головные боли, а также массу других заболеваний.



Именно употребление мяса помогало развиваться человечеству как биологическому виду - витамины, содержащиеся в белках животного происхождения активно способствовали увеличению мозга, благодаря чему наш вид смог преодолеть множество ступеней развития, приводит результаты исследования Naked Science.