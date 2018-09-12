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Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса
Это серьезное испытание для иммунитета.
Ученые рассказали, какой стиль питания сильно бьет по иммунной системе. По мнению специалистов, что отказ от животного белка может привести к серьезным нарушениям работы иммунной системы человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, эксперты которой относят мясо и продукты на его основе к канцерогенным, провоцирующим онкологические заболевания, группа международных экспертов в результате последнего исследования пришла к выводу, что без мяса организм не получает вещества, важные для работы ключевых биологических систем.
Люди, отказывающиеся от мяча рискуют «заполучить» аутоиммунные болезни, проблемы с мышечной системой, головные боли, а также массу других заболеваний.
Именно употребление мяса помогало развиваться человечеству как биологическому виду - витамины, содержащиеся в белках животного происхождения активно способствовали увеличению мозга, благодаря чему наш вид смог преодолеть множество ступеней развития, приводит результаты исследования Naked Science.
Теги: Донбасс, иммунитет, ученые, мясо, вегетарианство
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