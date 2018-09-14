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Названа неожиданная причина импотенции
Мужчина теряет эрекцию по целому ряду психологических и физиологических причин.
Многие мужчины сталкиваются с потерей эрекции во время секса, которую они воспринимают очень болезненно. Но ее реальная причина отличается от того, что кажется большинству.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой наmedikforum.ru.
Есть доказательства того, что некоторые современные лекарственные препараты и продукты питания уменьшают уровень тестостерона у мужчин, что приводит не только к импотенции, но и к преждевременному облысению, а также к целой эпидемии гинекомастии. Почти половина женщин винит самих себя в том, что их партнер не способен возбудиться в постели. 80% представительниц прекрасного пола не представляют себе, до какой степени распространена проблема эректильной дисфункции. Однако британский эксперт доктор Сет Рэнкин который уже очень давно занимается лечением мужчин, говорит, что их проблемы с эрекцией никак не связаны с женщинами.
«В большинстве случаев мужчина теряет эрекцию по целому ряду психологических и физиологических причин, - говорит специалист. - Наиболее распространенными из них являются неправильное использование лекарств или злоупотребления алкоголем. Спиртные напитки - это депрессанты, которые замедляют реакции и подавляют активность нервов, что прямо сказывается на показателях мужчин в постели. Не так давно ученые из Университета Вашингтона выяснили, что трезвые мужчины могут значительно быстрее возбудиться, чем это происходит у пьяных. А некоторые представители сильного пола вообще не способны на эрекцию после употребления спиртного».
Длительное употребление алкоголя также приводит к хронической импотенции, что неоднократно доказывали ученые. Зависимые от спиртных напитков мужчины имеют шанс на уровне 70% столкнуться с серьезными нарушениями эрекции, включая и стойкую импотенцию. Ну а чрезмерные возлияния перед сексом, которые позволяют себе некоторые мужчины для того, чтобы раскрепоститься, снижают не только интенсивность эрекции, но и остроту оргазма.
Теги: Донбасс, здоровье, причины, импотенция, мужчины
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