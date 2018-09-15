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Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории
Объем онлайн рынка в нашей стране неуклонно растет с каждым годом, и все больше потребителей предпочитают выбор товаров на виртуальных прилавках походу в супер и гипермаркет.
И это касается широкой группы продукции – от ежедневных мелочей и бытовой химии до габаритной техники, электроники, инструментов.
Несмотря на уникальные преимущества, которые характерны для покупки товаров в хорошем интернет-магазине, есть у онлайн шопинга и свои подводные камни. Например, сложности с поиском самой низкой цены, лучших условий доставки, актуального каталога и надежной во всех отношениях торговой площадки.
Решить эти проблемы помогут специализированные ресурсы, которые занимаются сбором и категоризацией информации. Один из таких ресурсов – E-Katalog. На его страницах вы можете найти подробные описания на интересующие товары, а также сравнить на них цены.
Возьмем, к примеру, покупку строительных инструментов – болгарок. Как узнать, какая именно болгарка вам нужна, не имея возможности подержать в руках технику? Переходим на соответствующую страницу каталога http://ek.ua/list/345/pr-2419/.
Здесь нам сразу же предложат прочесть статью о том, чем вообще отличаются болгарки между собой, на какие критерии обратить внимание при выборе.
Далее, используя интуитивно-понятную систему фильтров, можно сразу же использовать полученные знания на практике – указать тип болгарки, потребляемую мощность, бренд, диаметр диска, количество оборотов и другие ключевые параметры.
Каждая модель болгарок, представленных в каталоге, будет идти с подробным описанием. Еще один нюанс, позволяющий сделать правильный выбор любых товаров и болгарок в том числе – это наличие отзывов о той или иной модели. У любого пользователя появляется реальная возможность узнать, что думают о товаре другие покупатели еще до момента непосредственной покупки. Это снижает риск приобретения некачественного товара или товара, который не подходит именно вам по той или иной причине.
Теги: Интернет, поиск, товар
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- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
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- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
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