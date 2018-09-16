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Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі
Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Тим часом в країні найвищий рівень корупції, ніж будь-коли.
Про це заявив екс-президент Уркаина Віктор Ющенко в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.. Варто зазначити, що заява Ющенка блискавично розтиражували по всьому світу, що викликало панічні напади у представників нинішнього режиму, який на крові української нації захопив владу в країні.
Ющенко не вважає, що війна на Донбасі, яка триває три роки, гальмує реформи в Україні.
“Це не правда. Війна часто використовується, щоб обгрунтувати неефективну політику або відсутність якої б то не було політики. Це правда, що вона створює багато нових проблем, але другим її фронтом є економіка. Якщо тут зазнати поразки, то на першому теж програєш », – сказав екс-президент.
Ющенко розкритикував фінансову політику уряду.
«Протягом трьох років девальвація української гривні досягла 350 відсотків. Але чому Сталін девальвував рубль не в 1942 році, а тільки в 1946-му? Тому що стабільна національна валюта є ефективним методом боротьби з окупантом. Я не в змозі пояснити, чому протягом останніх півтора років половина українських банків збанкрутували. Я не можу зрозуміти, що ще півтора роки тому у нас була 47-відсоткова інфляція. Тут мова йде не про війну, а про слабку фінансової, монетарної, а також банківської політиці », – констатував він.
«Є дуже багато прикладів того, що багаторічна війна не заважає розвитку держави. Я маю на увазі Ізраїль. Коли там не було війни?», – пояснив Ющенко.
Серед помилок нинішньої влади він назвав провал деолігархізації. За його словами, монополізація і олігархізація української моделі економіки позбавляє Україну не тільки економічної, але і соціальної перспективи.
«Це близько 20 або 30 осіб, які отримують прибуток. Незалежні аналітичні кола вважають, що з України виведено в податкові гавані 140 млрд доларів. Звичайно, цей процес тривав не два, не три роки. Тепер ми стоїмо в черзі до Міжнародного валютного фонду, щоб отримати $ 17 млрд за чотири роки. Може бути, варто організувати круглий стіл і спробувати відповісти на питання: що нам потрібно зробити, щоб повернути ці 140 млрд доларів Україні? », – заявив екс-президент.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, война, рассказ, Ющенко
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