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Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать
Далеко не все продукты одинаково хорошо переносят воздействие холода.
Никто не станет спорить с тем, что заморозка - самый удобный способ сохранить продукты свежими бесконечно долго, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Многие продукты, которые все по привычке привыкли класть в морозилку, попросту не должны там находиться: в лучшем случае они потеряют свой вкус и питательность, а в худшем и вовсе станут бесполезной массой, пишет Медицина 2.0.
Макароны
Заморозка - точно не лучший способ продлить жизнь макаронным изделиям. А все потому, что после разморозки паста, как правило, становится вязким месивом. Все макаронины слипаются, а их вкус становится пресным и отсыревшим. Это происходит со всеми видами макарон, вне зависимости от того, из твердых или мягких сортов пшеницы они были сделаны.
И уж тем более совершенно не стоит замораживать пасту вместе с соусом. Под воздействием холода большинство соусов разрушаются и происходит их полное разделение на ингредиенты.
Поэтому, если вы не хотите лишать себя удовольствия поесть вкусные макароны, готовьте и ешьте их только в свежем виде. Тем более что приготовление такого блюда не занимает слишком много времени.
Мягкие сыры
Одинаково плохо переживают воздействие низких температур такие сыры, как рикотта и брынза. После замораживания на таких сортах сыра обычно появляются водянистые комочки, которые уменьшают внешнюю привлекательность продукта. Да и вкусом такой продукт уже вряд ли порадует.
Но при этом, к примеру, с сыром тофу эффект от замораживания будет совершенно другим. После заморозки в соевом твороге расширяются поры, благодаря чему всевозможные соусы, маринады и ароматные травы легче проникают в его структуру.
Шоколад
Подтаявшие и деформированные конфеты и плитки - кто из нас не сталкивался с такой неприятностью? Ответ вполне очевиден. Конечно же, все привыкли отправлять такой шоколад в морозильную камеру. Но оказывается, что это лакомство только портится в холоде и теряет свои вкусовые качества. Да и в плане привлекательности такой продукт уже вряд ли порадует. При хранении шоколада в морозильной камере холодильника на нем появляется белесый налет, который наверняка снизит удовольствие от поедания шоколада.
Греческий йогурт
Большинство из нас привыкли класть остатки йогурта в морозильную камеру. Казалось бы, что здесь такого? Но под воздействием низких температур свежий и полезный йогурт меняет свою консистенцию и становится попросту бесполезным. И хотя полезные бифидобактерии в йогурте все же остаются, в плане пищевой ценности такой продукт становится непригодным.
Кофе
Ценители этого ароматного напитка советуют держать герметичные пакеты с зернами кофе в морозилке. Так, по их мнению, этот продукт не только не портится, но и сохраняет свой уникальный вкус и аромат. И все бы ничего, но это правило совершенно не подходит для вскрытых упаковок кофе. При хранении в морозилке таких негерметичных упаковок зерна кофе начинают впитывать конденсат, после чего, конечно же, становятся отсыревшими. Кроме того, зерна кофе также начинают впитывать посторонние запахи, которые есть в морозильной камере. А такой напиток уж точно пить не захочется никому.
Жареные продукты
Жареные продукты не только нельзя замораживать, но и вообще лучше не включать в свой рацион, тем более если вы стремитесь к здоровому образу жизни. Однако если отказаться от такой пищи непросто, то во всяком случае стоит хотя бы не подвергать ее заморозке. После заморозки есть высокий риск отравиться такой едой. И все дело в том, что после разморозки жареной пищи вредные микроорганизмы начинают жить с новыми силами.
Фарш
Этот мясной продукт хранится в морозильной камере практически у каждой второй хозяйки. Обычно фарш готовится из замороженного мяса, поскольку так он получается лучше в плане текстуры и вкусовых качеств. Но вместе с тем именно это и является причиной того, что его категорически нельзя замораживать. Вторичная заморозка мясных продуктов способствует стремительному развитию бактерий и вредных микроорганизмов. И если до этого вам повезло, и вы не столкнулись с негативными последствиями, то не рассчитывайте на удачу в следующий раз. Не рискуйте своим здоровьем, а используйте фарш сразу после его приготовления.
Желе и холодец
Все блюда, в составе которых был использован желатин, нельзя подвергать заморозке. Дело в том, что при последующем размораживании желатин кристаллизуется. Из-за чего фруктовое желе, заливное или холодец могут практически полностью лишиться своего вкуса.
Десерты с крошкой
Остатки торта с крошкой также нельзя отправлять на хранение в морозильную камеру. Крошка или те же панировочные сухари в морозильной камере накапливают конденсат и неприятные запахи. Они становятся сырыми, водянистыми и мягкими и значительно портят вкус изначально вкусного и ароматного десерта. Удовольствия от такого десерта уже точно не удастся получить.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, продукты, заморозка
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