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Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома
Фотографии — это хранители наших воспоминаний. Однако, снимки имеют свойство накапливать энергетику. и конечно же она может влиять на всех жильцов в дома как положительно, так и отрицательно. Давайте разберёмся, какие снимками не стоит хранить у себя дома.
Снимки с похорон, фото мёртвых
Было время, когда такие снимки были очень популярными. Но знайте,эти фото несут энергетику смерти.
Она негативно влияет на живых. Поэтому постарайтесь избавится от таковых, если они имеются.
Если же по каким-то причинам этого сделать нельзя, то нужно их обязательно хранить в черном плотном корвете. И конечно же спрячьте их как можно дальше от посторонних глаз в нежилой комнате.
Горе и болезни
Не стоит хранить также и снимки, на которых запечатлены беды, болезни, слёзы и горе людей.
Эти фото также несут негативную энергетику. Если у вас есть такие фото, то их ни в коем случае не стоит хранить вместе с остальными.
Плохие люди
Между людьми случаются всякое. В один миг лучшие друзья могут стать злейшими врагами.
Если у вас есть фото с людьми, которые в своё время стали причиной ваших несчастий, то избавьтесь от них.
Вычеркните негодяя из своей жизни полностью. Ну или храните в черном конверте, отдельно от других фото.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, фото, приметы, суеверие
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