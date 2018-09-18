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Разработана диета, продлевающая жизнь

18.09.2018 19:57
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Разработана диета, продлевающая жизнь

Специалисты по эпидемиологии питания из Каролинского института заявили о том, что продолжительность жизни напрямую зависит от рациона питания, и лучшей диетой для долголетия является так называемый противовоспалительный рацион питания. Как сообщает from-ua противовоспалительная диета рассчитана на то, чтобы снизить уровень различных воспаления в организме.
При этом хронические воспаления, как отмечают эксперты, наблюдаются при некоторых видах онкологии, при сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и диабете. Ученые рассказали о том, какие продукты могут входить в противовоспалительную диету: прежде всего, это бобовые, чечевица, фасоль, цветная капуста, чёрный виноград, ежевика, черника, вишня, зеленые листовые овощи.
Кроме того, в этот рацион питания можно включить зелёный чай, кокосовые орехи, авокадо, кофе, горький шоколад, орехи, оливковое масло, нежирные сорта сыра и цельнозерновые продукты. Также ученые отметили, что иногда в рацион нужно включать морскую рыбу, куркуму, корицу, пиво и красное вино в небольших количествах.



Теги: Донбасс, жизнь, питание, диета
 
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