Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!

18.09.2018 17:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!

Одному студенту был показан анализ крови, который действительно сбил его с толку. Результаты, полученные из образца крови профессора, показали, что уровни мочевины, глюкозы в крови, холестерина, триглицеридов и липидов были выше нормы. Такие уровни можно ожидать только от анализов умершего человека.
После этого студент был показан еще один анализ образца крови, показывающий нормальный уровень. По-видимому, эта проверка была сделана через месяц после первого.
Профессор посоветовал студенту лечение, которое дало бы ему невероятные результаты. Лечение следует проводить один раз в год, чтобы добиться нормальных уровней компонентов крови.
Вы также можете применять этот способ на благо вашего здоровья. Вам просто нужно 100 г лущеной, сырой тыквы. Нарежьте ее на куски, положите в блендер, а затем добавьте немного воды. Сделайте коктейль.
Пейте этот смузи за 15-20 минут до завтрака каждый день в течение одного месяца. Сдайте анализ крови до и после лечения.
Тыква очень эффективна в очищении артерий. Кроме того, лекарство не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Источник killtime.su



Теги: Донбасс, здоровье, тыква, изменение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх