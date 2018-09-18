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Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат
Научные деятели утверждают, что вскоре человечество будет существовать или в условиях вечной зимы, или вечного лета. Эксперты утверждают, что климат на планете вследствие глобального потепления начинает "сходить с ума". Так, в Соединенных Штатах этим летом на термометре наблюдалась температура +39°С, а в Португалии – +46°С, кроме того, аномальное пекло стало причиной пожаров во многих странах, передают "Новости планеты".
Ученые отмечают, что сегодня климат потеплеет на 4-5 градусов по Цельсию. В связи с такой тенденцией служитель науки Троя Веттезе призывает мир применить радикальные методы по охлаждению Земли. Он отметил, что между шестнадцатым и девятнадцатым веками был малый ледниковый период и народы, живущие в северных широтах, умирали голодной смертью. По мнению ученых, причиной внезапного похолодания стали выбросы вулканов, которые мешали лучам солнца достичь земной поверхности. Некоторые специалисты видят корень зла в деятельности наших предков. Эпидемии, которые атаковали человечество, снизили количество жителей Америки с 60 до 6 миллионов. Посевные площади сократились, на их месте выросли леса. Все это привело к похолоданию на 0,6°С. Чтобы затормозить процесс глобального потепления, жители земного шара должны массово высаживать леса, отказаться от машин и летательных аппаратов. Ранее ученые рассказали о массовой смертности на планете из-за аномальной жары. Также специалисты сделали неутешительный прогноз о "подогреве" человечества.
Теги: Донбасс, планета, климат, вечное пламя, вечная мерзлота, жара, изменение, холод
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