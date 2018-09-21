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Эти лакомства имеют противовирусный эффект
21.09.2018 08:35
Продукты препятствуют вирусу на ранних стадиях.
Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что в шоколаде и винограде содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Об этом сообщает научный сайт Medical Xpress, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Исследователи провели ряд экспериментов и нашли высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.
Эксперименты на обезьянах показали, что вещество эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который также может поражать людей.
Теги: Донбасс, здоровье, вирусы, шоколад, виноград
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