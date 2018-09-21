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Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"
Приятно расслабиться, сев в удобной позе и скрестив ноги.
Оказывается, такое положение не является физиологичным для человека, так как наносит вред несущему элементу скелета. Это не все причины, почему нельзя сидеть нога на ногу. Как страдает позвоночник и чем еще опасна, на первый взгляд, безобидная поза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Повышенное давление
Если положить ногу на ногу, кровяное давление немного повышается. Этим фактом можно воспользоваться для предотвращения приближающегося обморока. Однако, хотя повышение давления вредно для здоровья, нет никаких доказательств того, что оно остается стабильно высоким из-за скрещивания ног.
Варикозное расширение вен
Некрасивые вздутые вены - результат повреждения клапанов сосудов, которые в обычном состоянии помогают крови течь в одном направлении: обратно в сердце. При варикозном расширении некоторое количество крови оттекает обратно в малые поверхностные вены, которые раздуваются из-за дополнительного давления. Такая проблема чаще наблюдается у женщин рожавших и в старшем возрасте. Скрещивание же ног может разве что привлечь внимание к этой проблеме, но не привести к ней.
Боли в спине
Есть мнение среди специалистов, что привычка сидеть нога на ногу является причиной плохой осанки и болей в спине, в области таза. Если у человека проблемы со спиной или тазобедренным суставом, он может почувствовать дискомфорт в таком положении.
Онемение ступни
Длительное сдавливание малоберцового нерва, проходящего по внешней стороне колена, может иногда стать причиной онемения ступни, если скрестить ноги. Это не опасно и не признак надвигающегося паралича - как правило, все приходит в норму спустя несколько секунд. Некоторым людям требуется чуть больше времени - до нескольких минут.
Есть ли польза от скрещивания ног
Скрещивание ног, по некоторым данным, может снизить напряжение в мышцах брюшного пресса и увеличить стабильность суставов, что в отдельных случаях может быть полезным.
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, ноги
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