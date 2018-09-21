Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе

21.09.2018 09:10

Лучшие студенты украинских транспортных и железнодорожных вузов посетили ведущую отраслевую выставку мира InnoTrans 2018 в Германии. Поездка была организована благотворительным Фондом Бориса Колесникова в рамках проекта «Железнодорожник», который он реализует для творческой и активной молодежи.

Проект длился полгода, в нем приняли участие около тысячи конкурсантов. Жюри определило 70 победителей, в том числе из учебных заведений Донецкой области – Мариуполя и Бахмута. Фонд поощрил их поездкой на престижный форум в Берлин.

В выставке InnoTransпринимают участие 3 000 экспонентов из 61 страны. Они представляют 400 новинок и инноваций от лидеров мирового рынка: Alstom, BombardierTransportationGmbH, Siemens AG, PESA Bydgoszcz, HyundaiMotorCompany, Stadler, SkodaTransportation, Newag, Hitachi, CRRC и других, в том числе и производителей из Украины.

Украинские студенты в течение двух дней имели возможность осмотреть новинки, пообщаться с профессионалами, прослушать лекции и увидеть презентации от Alstom и Siemens AG.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников посетил выставку вместе с группой студентов.«Конкурс «Железнодорожник» призван показать нашей молодежи будущее мирового железнодорожного транспорта, чтобы они на практике посмотрели, как все работает. В дальнейшем мы будем переходить к стажировкам наших победителей на ведущих концернах мира. Задача – получить качественных специалистов. Нам многие говорят: «Они не вернутся в Украину». Но это ведь не их проблемы, а проблемы нашей страны. Наша задача – сделать так, чтобы они вернулись и получили рабочие места. Я не сомневаюсь в успехе Украины и том, что все наши трудности останутся позади. InnoTrans проводится раз в два года, а наш конкурс – ежегодный. Мы нашли прекрасную альтернативу берлинскому форуму в виде выставки в Лилле. Она проходит по нечетным годам. «Железнодорожник 2019» стартует через несколько недель, его победители поедут во Францию, а параллельно для лучших из лучших мы готовим стажировку на лучших заводах мира: от Южной Кореи до Франции», – подчеркнул Борис Колесников.