Освещение в школах: почему дети теряют зрение

22.09.2018 17:00

Большинство школ построены еще при СССР, и системы освещения в них разрабатывались по давно устаревшим нормативам

По статистике МОЗ, у каждого второго выпускника школы есть проблемы со зрением. Вы конечно, можете счтать, что виноваты во всем телефоны, планшеты, телевизоры и компьютеры. Я тоже этого не исключаю. Но мы же не можем вообще запретить детям всем этим пользоваться.

Что еще влияет не менее существенно? Освещение. Свет, при котором в осенне-зимний период ребенок проводит в классах практически весь день, месяц за месяцем, год за годом. И если запретить ученику пользоваться достижениями информационного века практически невозможно, то освещение вполне можно сделать более безопасным и комфортным.

Большинство учебных заведений Украины были построены еще в то время, когда мы были частью СССР. Соответственно, системы освещения в них проектировались на базе разработок, которые были в ходу в то время, 30-40 лет назад. Это были либо лампы накаливания, либо люминесцентные лампы (лампы дневного света). О светодиодном освещении тогда даже мечтать не могли.

Нормы освещенности разрабатывались советскими специалистами на основе экономических соображений и технических возможностей. В проекты закладывалась норма в 200 Люкс не потому, что больше – плохо, а потому, что больше было экономически невыгодно либо технически труднодостижимо.

Шли годы, Союз распался, технический прогресс ушел далеко вперед. Европейские нормы освещенности изменились в сторону увеличения, появились яркие, экономные и безопасные источники света. Как это повлияло на освещение в наших учебных заведениях? Практически никак. По моим наблюдениям, в большинстве государственных школ ситуация не то что улучшилась, наоборот – стало только хуже.

Причин тому несколько и лежат они в разных плоскостях. По моему личному мнению, основная причина плачевной (а я только так могу охарактеризовать то, что наблюдаю) ситуации – непонимание того, что освещение - это очень важно. Мы можем много говорить, например, о том, какую воду пьют наши дети, какие продукты едят, сколько спят и гуляют, но про то, при каком освещении они учатся, играют и живут, мы почти не говорим.

Вторая причина – практически полное отсутствие контроля технического состояния систем освещения. Согласно законодательству, раз в год все учебные заведения должны проверяться специалистами на соответствие санитарным нормам. Но если это и делается, то в высшей степени формально, потому что изменений к лучшему я не вижу.

Третья причина – повальная безграмотность технических специалистов в управлениях образования, которые отвечают за закупки ламп и светильников. Кроме чисто физических размеров лампы и их оценки по важнейшему обстоятельству - "влезет" она в патрон или нет, - есть еще несколько очень важных параметров, которые необходимо учитывать - цветовая температура, коэффициент пульсаций, ослепляющий эффект и пр.

Четвертая причина – банальная коррупция. Компании, которые являются поставщиками ламп и осветительного оборудования, часто продают в учебные заведения то, что не могут продать на рынке требовательному покупателю. Именно поэтому в школах часто встречаются лампы, которые почти по всем показателям недопустимы для использования в помещениях, где постоянно находятся дети.

Какое решение я вижу? Вариантов несколько. Первое и главное – не быть безразличными к здоровью собственных детей, по возможности самим разобраться в проблеме, отслеживать выполнение нормативов и требовать их соблюдения. Понятно, что если один родитель из ста будет ходить и требовать, чтобы его ребенок учился при правильном освещении, его не услышат. Но если этот человек сможет объяснить другим, что это необходимо ради здоровья их детей, то его шансы быть услышанными многократно возрастают.

Второе – эффективный контроль со стороны государства за детскими садами и школами. Замеры уровней освещенности должны быть не только формальными и на бумаге, а реальными. И несоблюдение норм должно приводить к последствиям для тех, кто за это отвечает.

Третье – обучение технических специалистов управлений образования, которые отвечают за закупку осветительного оборудования. Человек должен понимать, что он заказывает, куда устанавливает и какие требования он закладывает в самую низкую цену.

Четвертое – максимально исключить коррупционные риски и "договорняки" со "своими" поставщиками. Нельзя допускать в эту сферу безответственные компании, которые не понимают, какой вред они приносят своими действиями либо бездействием.

Если мы, родители, не будем безразличными и безграмотными, у нас все получится.

Источник liga.net