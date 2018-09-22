Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма

22.09.2018 08:34

Второй президент Украины (1994–2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма убежден, что не следует ожидать изменения ситуации с разрешения конфликта на Донбассе до проведения запланированных в Украине на 2019 год президентских и парламентских выборов, информирует Интерфакс-Украина.

"Никаких существенных изменений на Донбассе до президентских выборов, до парламентских не будет", - сказал Л.Кучма на пресс-конференции в Днепре в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, аналогичного мнения придерживаются многие другие украинские и иностранные политики, в том числе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, с которым он недавно провел встречу. "Он сказал, что до проведения избирательной президентской кампании и до парламентской ничего на Донбассе не изменится. Что Россия не пойдет на послабление давления в этом плане. Я полностью разделяю его мнение. К превеликому сожалению, я тоже не вижу, что в ближайшее время вдруг Владимир Владимирович Путин (президент РФ – ИФ) скажет: ребята, давайте приостановимся убивать друг друга", - сказал Л.Кучма.

"Мы же понимаем, что прежде всего надо садиться за стол с Россией, причем тут наша определяющая инициатива должна быть. Потому что надеяться, что за нас в Брюсселе, в Бонне или Париже, или в Штатах в Белом доме решат – это абсолютно безнадежно. Все надеются на то, что выборы - и президентские, и парламентские – дадут новое лицо Украине, потому что все удивляются, и часто такое существует мнение, что Европа устала от Украины", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что "уже несколько раз просился уйти с Минского процесса", и своего желания не изменил. "Я после каждой встречи разбит от тех переговоров, от тех комплиментов, которые мы друг другу дарим. А самое главное: во-первых, у полномочий представителя Украины никаких. И у тех. Что, у представителей Донбасса есть какие-то полномочия? Все решается в Москве. Все прекрасно понимаем. А тем более, когда все это мы знаем, что в ближайшее время серьезных изменений не будет разрешения этой проблемы, то конечно, мое мнение в этом плане однозначно", - сказал Л.Кучма.

При этом он подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко обязан был подписать Минские соглашения. "Этими соглашениями останавливались крупномасштабные боевые действия, когда гибли в сутки по 50 с лишним человек. И это было самое главное… Второе – на этих Минских соглашениях построены все торговые санкции. Сейчас крест на них поставить – все, нам помашут ручкой. Другого нет. Или говорят о другом формате. Какой формат? Что, кто-то заставит Трампа, чтобы он пришел участвовать в том формате? Это же смешно… Так что то, что есть, надо сегодня беречь. И с этого надо взять как можно больше. А потом еще раз скажу – решается масса вопросов социальных, экономических по проблемам оккупированных территорий", - отметил представитель Украины в ТКГ.

При этом Л.Кучма подчеркнул, что нужно искать "дипломатический, мирный путь развития этой проблемы". "Надеяться, что за нас европейцы решат, что на нас нормандский формат в составе Германии, Франции, России, Украины решит – нет, у них своих проблем (много – ИФ)… Поэтому нам нужно самим с колен вставать и делать то, что нужно. Сильных уважают, а слабых нет, а мы сегодня ко второй категории относимся", - отметил второй президент

"Самое главное – вопрос должен решаться на дипломатическом уровне. У нас тоже есть сторонники военных действий (решения ситуации на Донбассе военным путем – ИФ). Так идите – повоюйте. Так они не хотят. Кто-то хочет делать политику на этом, но давай сам покажи, как это делается", - резюмировал Л.Кучма.