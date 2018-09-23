На каких пальцах нельзя носить кольца

23.09.2018 14:55

Ношение колец с натуральными камнями позволяет усилить действие определенных планет в вашем гороскопе. Считается, что каждому пальцу соответствует отдельная планета Солнечной системы.

Например, большой палец- это Венера, указательный - Юпитер, средний - Сатурн, безымянный - Солнце, а мизинец - Меркурий.

Как пишет "Русская семерка", надев кольцо с определенным камнем на палец, можно управлять судьбой. Если раньше женщина принимала обет безбрачия, она носила серебряное кольцо на большом пальце, перекрывая энергию планеты Венера.

Поэтому, если девушка желает наладить личную жизнь, встретить вторую половинку, носить кольцо на большом пальце не следует.

Украшения на указательном пальце

Указательный палец является символом эго человека. Многие замечали, как неприятно, когда другой человек указывает в нашу сторону указательным пальцем. Все потому, что палец излучает мощную энергию. Носить кольцо на указательном пальце необходимо тем, кто желает стать лидером. Выбирать при этом нужно серебряные изделия. Золото в таком случае не подходит. На указательном пальце рекомендуется носить сапфиры, бирюзу, аквамарин и лазурит. Коралл, опал поможет избавиться от стресса, укрепить семейные отношения. Украшения на среднем пальце На среднем пальце можно носить кольца только сильным, волевым людям. Украшение с натуральным камнем на среднем пальце способно активировать кармические задачи и привлечь неожиданные повороты судьбы. Надевать на средний палец кольцо рекомендуется, если душа требует перемен. При выборе изделия необходимо обращать внимание на яркие кольца с выразительными камнями. Кольцо, украшенное лунным камнем, идеально подходит для среднего пальца. Если же человека все устраивает в жизни, на средний палец надевать кольцо не нужно. Кольцо на безымянном пальце Кольцо на этом пальце является ярким символом успеха в обществе, а также счастья в личных отношениях, благополучия, любви. Если необходимо активировать все вышеперечисленные сферы, необходимо надевать золотое, серебряное кольцо на этот палец. Примечательно, изделие может быть дополнено любым натуральным камнем.

Кольцо на мизинце Украшение на этом пальце способно активировать коммуникативные навыки. В этом случае у человека будет развиваться харизма, обаяние. Если надеть золотое колечко на мизинец с любым натуральным красным камнем, успех в карьере, деньгах и бизнесе гарантирован. Для мизинца также можно подобрать украшение с янтарем, топазом, а также хризолитом, изумрудом. Кольцо на мизинце должны носить ораторы, политики, бизнесмены, аналитики, врачи. Ношение колец на этом пальце рекомендовано любителям флирта, азартных игр. Спокойным, семейным людям лучше выбрать украшение на другой палец.