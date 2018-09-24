Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь

24.09.2018 22:38

Многие из вас наверняка слышали о таком обереге, как маленькая красная нить на запястье, пишет all4soul.

Конечно же можно отнестись к этому скептически, но, тем не менее, большинство целиком и полностью удостоверились в волшебном свойстве такой нити..

Невзирая на популярность нити данного цвета, редко кто знает о свойства нитей других цветов.

А ведь они также могут стать вашими оберегами и энергетическими помощниками в разных сферах вашей жизни.

Итак, давайте же разберёмся что к чему и выясним, какие нити и для какого случая подходят больше всего.

Зеленая нить

Зелёный цвет является мощным древним оберегом. Нить данного цвета придаёт человеку уверенности и целеустремлённости. Она придаёт сил в любых начинаниях и стимулирует саморазвитие.

Темно-зеленая нить

Она помогает обрести человеку гармонию и не потерять самообладание. Если вас ожидает серьёзный разговор или важная встреча, то отдавайте предпочтение нити этого цвета. Она поможет вам заключить удачную сделку.

Оранжевая нить

Такая нить является символом удачи и защиты от невзгод. Так что нитку такого цвета рекомендовано носить время от времени каждому.

Розовая нить

Пробуждает и усиливает женскую энергетику.

Желтая нить

Это сакральный цвет. Многие экстрасенсы и целители носят нить данного цвета. Она является мощным оберегом от магического воздействия, а также ограждает от болезней.

Синяя нить

Привлекает удачу в делах, касающихся бизнеса. Она усиливает энергетику человека и позволяет ему легко обходить его конкурентов. Также синяя нить наделяет человека уравновешенностью и спокойствием, что очень помогает в деловых переговоров.

Голубая нить

Помогает найти ответ на волнующий вопрос или разрешить сложную задачу. Если вас что-то сильно мучает, то носите эту нить. Решение проблемы придёт очень быстро.