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Что скрывается за пробой на золотых украшениях
При покупке колец, цепочек и кулонов из драгоценных металлов, обязательно смотрят на маленькое клеймо с указанием количества чистого сплава. Это подтверждает ценность изделия, говорит о его физических свойствах и практичности. Чтобы вы всегда понимали, чем обусловлена цена на украшение, и знали, как ухаживать за ним, давайте разберемся в пробах.
Зачем ставится клеймо на драгоценностях
Золото в чистом виде никогда не смогло бы радовать своей красотой и износоустойчивость, так как металл этот мягкий, плотный и цвет у него не ярко-желтый. Чтобы придать прочности и привлекательности драгоценному материалу, в него добавляют другие сплавы (серебро и медь). Если раньше золото проверяли на зуб, то теперь ситуация упростилась, и государственная экспертиза ставит клеймо на изделии с указанием каратности. Сертифицированные магазины продают украшения только при наличии пробы. Приобрести недорогие качественные кольца, цепочки, серьги для себя и на подарок близким людям можно в интернет-магазине ювелирных изделий украинского производителя КЮЗ.
На чем ставят пробы
Подтверждение подлинности драгоценного сплава должно присутствовать не только на украшениях, но и на всех других изделиях. Зачастую клеймо с указанием каратности золота можно встретить на:
- кольцах;
- серьгах;
- кулонах;
- брошах;
- цепочках;
- браслетах;
- ручках;
- ритуальных предметах;
- сувенирах;
- слитках.
Ярлык ставится на внутренней части изделий, он достаточно маленький, но его можно разглядеть даже без увеличительного стекла. При оценке качества продукции ювелиры, в первую очередь, проверяют наличие клейма.
Виды проб золота
При выборе драгоценного украшения обращайте внимание на каратность. Нельзя сказать, что одно процентное содержание самое лучшее, а другие плохие, так как все зависит от типа изделия.
- 375 проба. Означает, что изделие золотосодержащее, так как большая часть приходится на серебро и медь. Сплав редко используется для ювелирных украшений (делают бюджетные варианты обручальных колец), чаще всего он применяется для создания долговечных статуэток, дорогой мебели.
- 585 проба. Это прочный сплав золота, цветовая палитра которого может варьироваться от светло-желтого до черного в зависимости от концентрации разных металлов. Ювелиры часто работают с этой каратностью, потому что она отличается прочностью, легко поддается ковке и почти не окисляется.
- 750 проба. Благородный ювелирный сплав используется для создания красивых и дорогих украшений. Изделия этой каратности более мягкие, поэтому лучше приобретать их не для повседневного ношения, а для более торжественного случая.
- 958 проба. Дорогой сплав не используется в ювелирном производстве из-за мягкости и отсутствия красивого характерного цвета.
- 999 проба. Каратность применяется в слитках, которые подкрепляют финансовые сбережения.
При выборе украшения для себя и на подарок уделяйте внимание ярлыку. Чем выше проба, тем дороже и мягче изделие. Это значит, что цепочки с большим содержанием золота чаще будут рваться при механическом воздействии. Если вы еще думаете, где приобрести ювелирное изделие, зайдите на сайт производителя КЮЗ. В интернет-магазине представлены золотые украшения 585 и 750 проб.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, золото, украшение, драгоценный камень
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